Bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc công an 3 tỉnh

Ngày 11/10, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an đã công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm (SN 1975), trưởng thành trong ngành Công an từ quê nhà Hà Tĩnh. Ông Liêm có học vị tiến sỹ, từng kinh qua các chức vụ Chánh thanh tra, rồi Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Cuối năm 2023, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho đến nay.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, được các cấp chính quyền, nhân dân đánh giá cao.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, khẩn trương tiếp cận công việc, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo vững chắc an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và ngành giao; tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho Đại tá Nguyễn Thanh Liêm.

Trước đó vào ngày 9/10, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ .

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Bùi Đức An đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, kể từ ngày 10/10.

Trước khi được điều động về Sóc Trăng, Đại tá Bùi Đức An (49 tuổi, quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) là Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường- Bộ Công an.

Đại tá Bùi Quốc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chúc mừng Đại tá Bùi Đức An được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh; mong muốn tân Phó Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Xây dựng Công an tỉnh Sóc Trăng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (phải) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Bùi Đức An - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Chiều 8/10, tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ .

Theo báo Điện tử VOV , tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc Thân Văn Hải đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Tuân, Trưởng phòng Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 8/10/2024.

Chúc mừng tân Phó Giám đốc, Đại tá Thân Văn Hải đề nghị trên cương vị mới, Đại tá Lê Văn Tuân sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đề nghị Đại tá Lê Văn Tuân cần nhanh chóng tiếp cận địa bàn, lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, không ngừng nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Vĩnh Phúc ngày càng trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, đoàn kết cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.