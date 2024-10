Bộ Ngoại giao trả lời thông tin Tòa án Thái Lan quyết định dẫn độ chủ mưu vụ khủng bố Đắk Lắk

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 17/10, trả lời câu hỏi về việc Tòa án Thái Lan đã quyết định dẫn độ với đối tượng khủng bố Y Quynh Bdap về Việt Nam và tiến trình tiếp theo để xử lý vụ việc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Y Quynh Bdap là đối tượng đã trực tiếp tuyển mộ, kích động và chỉ đạo vụ khủng bố vào ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối tượng này đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử và kết án 10 năm tù về tội khủng bố.

"Việc dẫn độ đối tượng về Việt Nam là phù hợp và nhằm đảm bảo mọi đối tượng phạm tội đều phải bị xử lý trước pháp luật", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định.

Các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật của 2 nước, bà Hằng cho biết thêm.

Trước đó, rạng sáng ngày 11/6/2023, một nhóm đối tượng có vũ trang đã tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; làm 9 người chết, 2 người bị thương, nhiều tài sản khác bị đốt phá.

Ngày 30/11/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã đặc biệt đối với 6 nghi can liên quan đến vụ khủng bố. Trong số 6 đối tượng này có Y Quynh Bdap. Tháng 1/2024, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án vắng mặt Y Quynh Bdap 10 năm tù với tội danh “Khủng bố”.