Bộ Ngoại giao thông tin vụ một người Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại TPHCM

Chiều 27-11, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về vụ việc một công dân Hàn Quốc được phát hiện tử vong tại TP HCM, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Theo thông tin chúng tôi nhận được, các cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam về vụ việc. Các cơ quan chức năng Việt Nam cũng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc".

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường. Ảnh: Anh Vũ

Như Báo Người Lao Động đưa tin, Công an TP HCM đang điều tra vụ phát hiện thi thể giấu trong túi bạt.

Ngày 23-11, người dân đi mua sắm trong sảnh một toà nhà ở phường Thạnh Mỹ Tây thấy hai người đàn ông mang theo túi bạt màu xanh, vali rời khỏi toà nhà. Thấy dấu hiệu bất thường, người dân gặng hỏi thì hai người này bỏ chạy. Khi mở túi bạt, công an phát hiện một thi thể người đàn ông đang phân huỷ.

Hãng tin Yonhap ngày 24-11 đưa tin người đàn ông được phát hiện tử vong trong một chiếc túi lớn tại khu dân cư ở TP HCM được xác định là công dân Hàn Quốc.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết có công dân Việt Nam hay không trong vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc) làm nhiều người thương vong, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại tìm hiểu thông tin về người Việt Nam bị ảnh hưởng, liên hệ với các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong nắm thông tin, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), hiện nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của các nạn nhân.