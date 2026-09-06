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Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí lớn cho Saudi Arabia

Hoàng Vân
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Ngày 5/9, Avia-pro đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 5,75 tỷ USD cho Saudi Arabia.

Bộ Ngọai giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí lớn cho Saudi Arabia năm 2026 - Ảnh 1.

Bom BLU-111 của Mỹ.

Thông tin này được các cơ quan liên quan của Mỹ chịu trách nhiệm về hợp tác kỹ thuật quân sự quốc tế báo cáo.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán bom, thiết bị dẫn đường và phụ kiện quân sự trị giá khoảng 5 tỷ USD, cùng gói động cơ xe tăng trị giá 750 triệu USD (tổng cộng 5,75 tỷ USD) cho Saudi Arabia.

Gói thiết bị trị giá 5 tỷ USD bao gồm khoảng 10.000 bộ điều hướng bom tấn công trực tiếp mở rộng (JDAM), 5.000 quả bom BLU-111, và 5.000 quả bom BLU-117 cùng các trang thiết bị liên quan.

Gói động cơ trị giá 750 triệu USD bao gồm 60 động cơ xe tăng AGT-1500 và các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật đi kèm.

Thương vụ đã được chuyển giao cho Quốc hội Mỹ để xem xét theo quy định (thời hạn 30 ngày).

Lô vũ khí mới này nhằm bổ sung vào kho vũ khí đang cạn kiệt của Không quân Saudi Arabia, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở vùng Vịnh Ba Tư và Trung Đông.

Việc phê duyệt hợp đồng lớn như vậy phản ánh mong muốn của Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đối tác chiến lược quan trọng trong khu vực.

Việc mở rộng năng lực tấn công của Saudi Arabia diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và các cuộc tấn công đáp trả nhau giữa Mỹ và Iran.

Thỏa thuận này sẽ tăng cường đáng kể tiềm lực của lực lượng vũ trang Saudi Arabia, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và răn đe các mối đe dọa tiềm tàng.

Theo Avia-pro
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Tags

Bộ Ngoại giao Mỹ

Saudi Arabia

vũ khí

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