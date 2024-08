Mù tạm thời xảy ra khi một hoặc cả hai bên mắt bị mất thị lực một phần hay toàn bộ. Đây chỉ là hiện tượng xuất hiện thoáng qua, kéo dài trong khoảng thời gian ngắn vài giây hoặc vài phút và không theo quy luật rõ ràng. Chính vì tính thất thường này nên các chuyên gia về thần kinh hay nhãn khoa đều nhận định rằng mù tạm thời là hệ quả của sự gián đoạn tuần hoàn máu tới não hoặc mắt, thậm chí là do cả hai vấn đề này.

Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng tồi tệ này, tuy nhiên một trong những nguyên nhân gây ra mù tạm thời là thói quen dùng điện thoại trong bóng tối. Theo tờ New England Journal of Medicine, đã có hai phụ nữ 22 và 40 tuổi đã trải qua chứng "mù do điện thoại" suốt nhiều tháng.

Ban đầu, 2 bệnh nhân này cho biết họ đã gặp tình trạng giảm thị lực kéo dài trong vài phút, nhiều khi đến 15 phút. Các xét nghiệm đã được áp dụng như chụp MRI và kiểm tra nhịp tim không kiểm tra thấy dấu hiệu bất thường nào như các nguyên nhân thường thấy là gián đoạn tuần hoàn máu đến não và mắt.

Cho đến khi cả 2 gặp bác sĩ nhãn khoa, vấn đề bí ẩn này đã được giải mã. Theo bác sĩ Gordon Plant từ Bệnh viện Mắt Moorfield, London (Anh) - người đã trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân chia sẻ. "Tôi hỏi họ đang làm gì khi hiện tượng này xảy ra". Sau đó, họ đã cho biết đều nằm nghiêng, một mắt xem điện thoại còn một mắt áp vào gối.

Bác sĩ này cũng giải thích thêm: "Ở trường hợp trên, một mắt của họ thích nghi với ánh sáng còn mắt kia thì làm quen với bóng tối. Khi bỏ điện thoại xuống, họ không thể nhìn thấy gì bằng con mắt vừa nhìn điện thoại vì mắt cần vài phút để điều chỉnh."

Ngoài ra, ông còn cho biết hiện tượng mù tạm thời kể trên hầu như vô hại và có thể phòng tránh bằng việc bỏ thói quen nằm xem điện thoại bằng 1 mắt.

Nhưng thói quen xem điện thoại trong bóng tối không chỉ có thể gây mù tạm thời mà còn nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Theo nghiên cứu của Harvard Health, ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại sẽ phá vỡ nhịp sinh học bẩm sinh của cơ thể làm bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Não bộ không có thời gian thư giãn và chuẩn bị cho giấc ngủ, dẫn đến khó ngủ hoặc mất ngủ. Chưa hết, âm thanh hoặc tiếng rung từ điện thoại có thể đánh thức bạn hoặc làm giảm chất lượng giấc ngủ.

Ngoài ra, việc xem điện thoại trong bóng tối cũng là "thuốc độc" đối với đôi mắt của bạn. Khi xem điện thoại trong bóng tối, tiếp xúc với ánh sáng xanh trên 3 giờ mỗi ngày sẽ có nguy cơ bị suy giảm thị lực đến 90%. Nếu kéo dài có thể suy giảm thị lực, gây các bệnh lý nguy hiểm về mắt như đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm, tổn thương võng mạc, thậm chí gây mù lòa.