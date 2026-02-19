HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
"Bố" Mỹ Tâm đang đi chúc Tết bị một cô gái nhầm là xe ôm: Chở luôn ra sân bay

Li La |

"Xuất hành đầu năm vẫn 'nghiệp' người đưa đò", nam nghệ sĩ được Mỹ Tâm gọi là bố chia sẻ.

"Bố" Mỹ Tâm đang đi chúc Tết bị một cô gái nhầm là xe ôm: Chở luôn ra sân bay - Ảnh 1.

Những ngày đầu năm, Tùng Yuki – người được khán giả quen gọi thân mật là "bố" của Mỹ Tâm – bất ngờ chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười trên trang cá nhân.

Anh viết: "Xuất hành đầu năm vẫn 'nghiệp' người đưa đò. Chuyện là đang đi chúc Tết, gặp một bé gái đón xe ra sân bay về nước không được nên chạy hớt hãi, tưởng mình là xe ôm nên nhờ chở ra T2 cho kịp. Không có tiền xe mà phải lì xì".

"Bố" Mỹ Tâm đang đi chúc Tết bị một cô gái nhầm là xe ôm: Chở luôn ra sân bay - Ảnh 2.
"Bố" Mỹ Tâm đang đi chúc Tết bị một cô gái nhầm là xe ôm: Chở luôn ra sân bay - Ảnh 3.

Vị khách bất đắc dĩ của Tùng Yuki.

Đính kèm chia sẻ là hình ảnh nam nghệ sĩ chụp cùng vị khách bất đắc dĩ. Đó là một cô gái trẻ người nước ngoài. Không chỉ chở miễn phí, Tùng Yuki còn xách đồ vào tận bên trong cho "vị khách" của mình.

Phía dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với nam nghệ sĩ. Trong đó, ca sĩ Vy Oanh viết: "Cưng quá ạ, happy new year bố và gia đình. Chúc bố luôn khỏe mạnh, an vui ạ".

"Cô nhóc thật là may mắn... Chỉ có thể là ở Việt Nam lại gặp được chú ấy"; "Đáng yêu quá trời! Chúc chú Tùng năm mới thật nhiều niềm vui, an khang thịnh vượng ạ"; "Người ta về nước sẽ nhớ mãi Việt Nam và nhớ Tùng Yuki anh à"... là chia sẻ của một số cư dân mạng.

"Bố" Mỹ Tâm đang đi chúc Tết bị một cô gái nhầm là xe ôm: Chở luôn ra sân bay - Ảnh 4.

Tùng Yuki được Mỹ Tâm gọi là bố.

Tùng Yuki tên thật là Nguyễn Văn Tùng. Anh được biết đến là một trong những vệ sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng nhất showbiz Việt, từng bảo vệ cho nhiều ngôi sao và sự kiện lớn. Bên cạnh công việc vệ sĩ, anh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như: Dốc tình , Vừa đi vừa khóc , Ngôi nhà hạnh phúc , Bí mật tam giác vàng , 39 độ yêu , Bản năng thép , Bỗng dưng muốn khóc ...

Tùng Yuki gắn bó với Mỹ Tâm nhiều năm qua với vai trò vệ sĩ. Trong nhiều sự kiện lớn của giọng ca "Họa mi tóc nâu", anh luôn xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ, đảm bảo an ninh và sự an toàn cho cô. Mỹ Tâm cũng từng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng, tin tưởng tuyệt đối. Đặc biệt, nữ ca sĩ gọi Tùng Yuki là "bố".

"Chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để tôi dựa dẫm khi đến nơi đông người", Mỹ Tâm từng chia sẻ với giới truyền thông.

Cuộc sống viên mãn của nữ ca sĩ quê TP.HCM lấy được chồng tỷ phú
