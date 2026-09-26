Bố mẹ vợ cho 2 tỷ mua nhà, con rể từ chối vì vẫn nhớ câu nói của gia đình sau ngày cưới

Tưởng rằng món quà 2 tỷ từ bố mẹ vợ sẽ giúp cuộc sống nhẹ gánh, tôi lại rơi vào cảnh khó xử khi nhớ đến những lời ông bà từng nói về mình.

Tôi và vợ cưới nhau được hơn một năm. Cuộc sống của hai vợ chồng không quá dư dả nhưng cũng chưa bao giờ đến mức thiếu thốn. Tôi làm công ăn lương, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, còn vợ tôi cũng có công việc tương đối ổn định. Chúng tôi thống nhất cố gắng tích lũy, vài năm nữa mới tính chuyện mua nhà ở Hà Nội.

Thế nhưng cách đây không lâu, bố mẹ vợ bất ngờ gọi hai vợ chồng về nhà nói chuyện. Ông bà bảo đã bàn bạc kỹ và quyết định cho chúng tôi 2 tỷ đồng để mua một căn hộ. Nghe con số ấy, tôi thực sự bất ngờ. Đó là số tiền mà nếu tự mình tích lũy, có lẽ vợ chồng tôi phải mất rất nhiều năm mới có được.

Tôi biết bố mẹ vợ thương con gái và muốn các con có cuộc sống ổn định. Vợ tôi nghe bố mẹ nói vậy thì mừng ra mặt. Cô ấy còn quay sang bảo tôi rằng cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội sở hữu căn nhà của riêng mình. Nhưng trái với sự vui vẻ của vợ, tôi lại im lặng khá lâu rồi nói rằng mình không muốn nhận số tiền ấy.

Vợ ngạc nhiên hỏi tôi tại sao lại từ chối một cơ hội tốt như vậy. Tôi không biết phải giải thích thế nào để cô ấy hiểu rằng nguyên nhân không nằm ở 2 tỷ đồng, mà nằm ở một câu nói tôi vô tình nghe được cách đây một năm, ngay sau khi chúng tôi cưới.

Hôm ấy, tôi về nhà bố mẹ vợ đón vợ. Trong lúc đứng ngoài cửa, tôi tình cờ nghe mẹ vợ nói với con gái rằng tôi chỉ làm công ăn lương 20 triệu đồng mỗi tháng thì không biết đến bao giờ hai đứa mới mua được nhà ở Hà Nội. Bà còn nói tôi dường như khá an phận, không biết tìm cách tạo thêm 2-3 nguồn thu nhập để cuộc sống khá hơn.

Tôi đứng ngoài cửa, nghe từng câu mà lòng chùng xuống. Tôi hiểu bố mẹ vợ không có ý nói xấu tôi. Có thể ông bà chỉ lo cho con gái, mong con được sống sung túc hơn. Nhưng những lời ấy vẫn khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu tự hỏi, trong mắt gia đình vợ, một công việc ổn định với mức lương 20 triệu đồng có phải là quá ít, và một người không kinh doanh, không đầu tư hay làm thêm nhiều việc có phải là người thiếu chí tiến thủ?

(Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI)

Từ hôm đó, tôi không kể cho vợ biết mình đã nghe được cuộc trò chuyện ấy. Tôi cũng không trách móc bố mẹ cô ấy. Thay vào đó, tôi âm thầm cố gắng. Ngoài giờ làm, tôi học thêm một số kỹ năng, nhận những công việc ngoài giờ phù hợp. Tôi muốn chứng minh rằng mình không hề muốn sống an phận, chỉ là tôi chọn cách phát triển từng bước thay vì chạy theo thật nhiều nguồn thu nhập cùng lúc.

Một năm trôi qua, tôi vẫn chưa trở thành người có vài nguồn thu nhập như bố mẹ vợ mong muốn. Nhưng thu nhập của tôi đã tăng lên đáng kể. Quan trọng hơn, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn và biết rõ mình muốn gì. Vì thế, khi bố mẹ vợ đưa 2 tỷ đồng, tôi lại nhớ đến câu nói năm nào. Tôi sợ nếu nhận tiền, trong lòng mình sẽ luôn có cảm giác rằng mình đang cầm lấy khoản tiền để chứng minh bản thân không đủ khả năng mua nhà.

Tôi nói với vợ rằng tôi muốn tự mua căn nhà bằng khả năng của hai vợ chồng. Nếu sau này thực sự cần bố mẹ giúp đỡ, tôi sẽ chủ động mở lời. Vợ tôi ban đầu giận vì cho rằng tôi sĩ diện. Nhưng sau khi tôi kể lại chuyện mình từng nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ cô ấy, cô ấy im lặng rất lâu rồi bật khóc. Cô nói cô chưa từng biết những lời đó lại khiến tôi tổn thương đến vậy.

Cuối cùng, tôi vẫn chưa nhận 2 tỷ đồng. Tôi nói với bố mẹ vợ rằng tôi rất biết ơn tấm lòng của ông bà, nhưng hiện tại vợ chồng tôi muốn tự cố gắng trước. Tôi không biết quyết định của mình có đúng hay không. Có thể trong mắt nhiều người, từ chối 2 tỷ đồng là một việc khó hiểu. Nhưng với tôi, điều quan trọng không phải là chứng minh mình giàu đến đâu, mà là được bố mẹ vợ nhìn nhận như một người có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của gia đình mình.

(Tâm sự của độc giả)

Kim Tiền