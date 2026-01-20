Bố mẹ Đình Bắc phản hồi tin con trai đang yêu Á hậu Cẩm Ly

Hành trình của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Bên cạnh những diễn biến chuyên môn như phong độ thi đấu của các cầu thủ hay tỷ số trận đấu, người hâm mộ cũng đặc biệt quan tâm đến câu chuyện đời thường của họ.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào chiều 20/1, bố mẹ Đình Bắc - chú Ấp và cô Ngọc đã có chia sẻ về tin đồn tình cảm của chàng cầu thủ gần đây.

Bố mẹ Đình Bắc chia sẻ về chuyện tình cảm của con trai (Clip: Như Hoàn & NXH)

Khi được hỏi về mối quan hệ Đình Bắc và Cẩm Ly sau những nghi vấn được lan truyền trên MXH, cô Ngọc - mẹ chàng cầu thủ phủ nhận thông tin hẹn hò:

“Không phải đâu. Đó là bạn bè đấy.

Bố mẹ không biết ai, đó là họ đùa trên mạng đó. Nhiều khi mẹ đùa ‘Bắc ơi mẹ chuẩn bị có con dâu hay sao’ thì Bắc nói: ‘Yêu gì tầm này. Chơi cho thoải mái đã’”.

Cô Ngọc nhấn mạnh thêm về chuyện tình cảm của con: “Bắc đã yêu ai đâu, bạn bè cả, chưa yêu ai thì chưa nói với bố mẹ là yêu”.

Cô Ngọc (Ảnh: Như Hoàn)

Về mong muốn với con dâu trong tương lai, cô Ngọc chia sẻ chân thành: “Con dâu của mẹ thì cũng chỉ bình thường, giản dị giống như mẹ là được thôi. Mẹ chỉ mong con ngoan và biết đối đãi nội ngoại thôi còn những cái khác mình không đặt vấn đề. Mình chỉ mong con cái hiểu, thông cảm, biết chia sẻ và sống tình cảm thôi”.

Chú Ấp nói đùa thêm rằng: “Bố mẹ cũng chỉ biết nói là ‘đứa nào yêu được Bắc thì bố mẹ chấp nhận làm con dâu’. Không yêu cầu gì cả, chỉ yêu cầu làm dâu bố mẹ là được”.

Ngoài ra chú Ấp cho biết mỗi khi con trai về nhà cũng hay trêu con chuyện lấy vợ nhưng chàng cầu thủ khẳng định còn lâu nữa mới tính đến.

Chú Ấp (Ảnh: Như Hoàn)

Trước đó Cẩm Ly - Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 bất ngờ được cư dân mạng gọi là “người yêu Đình Bắc” sau một số tương tác trên mạng xã hội giữa cô và tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người hâm mộ liên tục để lại bình luận “đẩy thuyền”. Cũng chính vì vậy mà Cẩm Ly bỗng nhiệt lọt lot search cùng với Đình Bắc, nhiều fan của chàng cầu thủ cũng tìm đến trang cá nhân của cô nàng.

Đình Bắc và Cẩm Ly (Ảnh: IGNV)

Trước những đồn đoán này, phản ứng của Cẩm Ly khá chừng mực. Cô không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận mối quan hệ, cũng không trực tiếp trả lời các bình luận nhắc đến Đình Bắc. Thay vào đó, Á hậu sinh năm 2003 chỉ tương tác nhẹ nhàng với một số bình luận chung, giữ thái độ kín tiếng và tránh làm câu chuyện đi xa hơn.

Về phía Đình Bắc và Cẩm Ly, cả hai chưa đưa ra phản hồi chính thức về chuyện tình cảm.