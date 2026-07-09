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Bé trai 5 tuổi ôm cặp chạy bộ đuổi theo tới tận chỗ làm của mẹ, cả 2 vợ chồng đều nghĩ đối phương đưa con đi học

Hương Trà (T/H)
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Camera an ninh ghi lại cảnh bé trai ôm cặp xách, chạy theo xe máy của mẹ ra khỏi nhà đang khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc

Thời gian qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn camera an ninh dài khoảng 18 giây ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ dắt xe máy rời khỏi nhà, vài giây sau một bé trai ôm cặp chạy đuổi theo. Tình huống diễn ra khiến nhiều người không khỏi thắc mắc và lo lắng cho sự an toàn của đứa nhỏ.

Theo nội dung từ đoạn clip thì sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng ngày 30/6 vừa qua. Được biết, người phụ nữ xuất hiện trong clip là chị Thu Thảo (ở Lai Châu), còn bé trai là con của chị. Thông tin trên Tri Thức - Znews, chị Thảo cho hay, thời điểm đó, chị chuẩn bị đi làm và nghĩ chồng sẽ đưa con trai. Tuy nhiên, chồng chị lại cho rằng con sẽ đi học cùng mẹ.

Theo lời kể của chị Thảo thì mọi ngày chị hay đưa con đi học, nhưng đúng hôm đó con bảo sẽ đi cùng bố. Thế nhưng, bố có bảo con trai đi cùng mẹ nhưng chị lại không nghe thấy nên cứ nghĩ chồng sẽ nhận trách nhiệm này. Khi chạy xe máy rời khỏi nhà, chị cũng không hề biết con đuổi theo phía sau.

Bé trai 5 tuổi xách cặp, chạy bộ theo xe máy đến tận cơ quan của mẹ.

May mắn cho chị Thảo và gia đình, con trai chị nhớ đường đến cơ quan của mẹ, cách nhà khoảng 7km rồi được một người tốt bụng dẫn lên tầng 7 gặp mẹ. Sự việc thực sự khiến những người trong cuộc một phen hốt hoảng.

Đây chắc chắn là bài học lớn của vợ chồng chị Thảo trong việc thống nhất đưa con tới trường. Lần này, gia đình đã may mắn nhờ sự thông minh và bản lĩnh của cậu bé, nhưng nếu chuyện tương tự tiếp tục xảy ra trong tương lai thì không ai có thể nói trước được điều gì.

Trường hợp trên cũng là lời nhắc nhở mạnh mẽ tới tất cả các bậc phụ huynh, đừng vì một khoảnh khắc chủ quan, thiếu tập trung mà đẩy con nhỏ vào tình cảnh nguy hiểm.

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