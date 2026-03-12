Bố mẹ chồng chia tài sản, tôi hài lòng bao nhiêu thì chị dâu tỏ ra khó chịu bấy nhiêu

Tôi là con dâu út trong nhà chồng, trên tôi còn anh cả và chị dâu tên Hạnh. Trước giờ quan hệ giữa tôi và chị Hạnh cũng bình thường, không thân thiết lắm, nhưng cũng chưa từng xảy ra chuyện gì to tát. Mỗi lần nhà có công có việc, hai chị em vẫn cùng nhau vào bếp nấu nướng, dọn dẹp, nói chuyện linh tinh.

Cho đến khi bố mẹ chồng quyết định chia tài sản.

Nhà chồng tôi ở quê, có một mảnh đất lớn, trước kia là đất vườn, sau này khu vực đó bắt đầu phát triển, người ta đến hỏi mua nhiều nên giá cũng tăng lên khá nhanh. Bố mẹ chồng nói tuổi đã ngoài 70, muốn chia sớm cho các con để sau này khỏi lục đục.

Hôm đó cả nhà ngồi lại nói chuyện khá lâu.

Bố mẹ chồng bảo mảnh đất sẽ chia làm hai phần cho hai anh em trai. Nhưng khi đo đạc lại thì phần đất phía trong, gần nhà hơn, rộng hơn một chút. Bố mẹ chồng quyết định để phần đó cho vợ chồng tôi, còn phần ngoài đường cho vợ chồng anh cả.

Tôi nghe xong cũng hơi bất ngờ. Vì tính ra phần đất của vợ chồng tôi lớn hơn một chút, lại gần nhà chính, sau này xây dựng cũng dễ hơn vì mảnh đất vuông vắn.

Chị Hạnh lúc đó không nói gì ngay. Chị chỉ im lặng, gật đầu cho qua chuyện nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu cảm thấy không khí có gì đó khác đi.

Ảnh minh họa

Có lần hai chị em đứng rửa bát ngoài sân, chị Hạnh buột miệng nói nửa đùa nửa thật rằng làm con dâu út sướng thật, được bố mẹ thương nên cái gì cũng phần hơn. Tôi nghe vậy chỉ cười trừ, không biết nên đáp lại thế nào.

Thật ra, nếu nói tôi được ưu ái thì cũng không hẳn.

Tôi lấy chồng sau, từ ngày cưới đến giờ phần lớn thời gian vẫn sống gần bố mẹ chồng. Hai ông bà tuổi cao, nhiều việc lặt vặt trong nhà đều nhờ vợ chồng tôi chạy qua chạy lại giúp. Có hôm nửa đêm bố chồng đau bụng, chồng tôi phải chở đi viện, tôi cũng theo cùng lo thủ tục.

Những chuyện như vậy tôi chưa từng nghĩ là để đổi lại cái gì. Chỉ đơn giản là mình ở gần thì tiện tay làm thôi. Có lẽ vì thế mà bố mẹ chồng cũng ưu tiên muốn chúng tôi ở gần hơn để tiện chăm sóc. Còn mảnh đất của anh chị gần đường lớn, xét về giá trị thì cao hơn của vợ chồng tôi, nếu để xây cửa hàng kinh doanh thì rất tiện, nhưng nếu để xây căn nhà 3 tầng thì lại khó vì mặt tiền quá rộng. Anh chị thì chưa kinh doanh gì vì cả hai đều đi làm công ty, thế nên chắc hẳn chị không hài lòng.

Tôi cũng từng nghĩ hay là đề nghị bố mẹ chia lại cho bằng nhau nhưng rồi lại thấy chuyện đó không đơn giản. Quyết định là của bố mẹ chồng, nếu tôi tự ý nói ra, có khi lại khiến mọi người nghĩ tôi làm màu hoặc cố tỏ ra tốt bụng. Song cứ thế này, tôi sợ rằng sau này khi bố mẹ chồng không còn nữa, chị dâu sẽ chẳng thèm nhìn mặt vợ chồng tôi luôn. Chúng tôi nên làm gì để mọi người đều thoải mái trong vấn đề chia tài sản này đây?