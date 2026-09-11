Bố mẹ chồng chia đất, nhất quyết cho con dâu cùng đứng tên, 2 năm sau mẹ đẻ tôi cho 600 triệu lại dặn: "Tuyệt đối giấu chồng"

Nhưng tôi lại không biết phải giấu chồng thế nào.

2 năm trước, bố mẹ chồng gọi các con về nhà để chia tài sản. Hôm ấy, tôi cứ nghĩ chắc ông bà nói chuyện cho vui, bởi trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ bố mẹ chồng sẽ chia đất đai rõ ràng khi cả hai vẫn còn khỏe mạnh. Vậy mà ông bà đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

Ông bà chia cho vợ chồng tôi một mảnh đất gần 100m2 ở trong làng. Bố chồng còn nói rõ mảnh đất này sẽ sang tên cho cả 2 vợ chồng cùng đứng tên, bởi ông bà muốn các con biết bố mẹ công bằng, không thiên vị ai, con dâu con ruột như nhau và quan trọng nhất là muốn vợ chồng tôi cùng nhau cố gắng để lo cho tương lai của gia đình và các cháu.

Tôi nghe mà vừa bất ngờ vừa xúc động. Trước đó tôi vẫn nghĩ chuyện đất cát trong gia đình nhiều khi rất dễ khiến anh em, vợ chồng mâu thuẫn, vậy mà bố mẹ chồng tôi lại chủ động chia rành mạch, còn để cả con dâu đứng tên cùng con trai.

Mảnh đất căn nhà hiện tại ông bà đang ở thì để lại cho vợ chồng anh trai chồng tôi. Nhưng ông bà cũng nói luôn rằng sau này ông bà vẫn ở nhờ tại đó, bao giờ ông bà qua đời thì anh chị muốn bán thì bán, muốn ở thì ở. Tôi càng nghe càng thấy nhẹ lòng. Lúc ấy, tôi thực sự nghĩ mình may mắn vì bước vào một gia đình mà bố mẹ chồng sống rất văn minh và nghĩ được cho các con.

Tôi vẫn nhớ cảm giác mình kể chuyện ấy với mẹ đẻ. Mẹ chỉ cười, bảo tôi lấy được chồng như vậy là có phúc. Vậy mà năm nay, chuyện chia tài sản lại khiến tôi rơi vào một tình thế hoàn toàn khác.

Ảnh minh họa

Bố mẹ đẻ tôi được đền bù đất hơn 2 tỷ. Sau khi tính toán, mẹ gọi riêng tôi về rồi đưa cho tôi 600 triệu. Mẹ bảo đây là phần mẹ muốn cho con gái, nhưng dặn tôi một điều khiến tôi cứ suy nghĩ mãi: "Cầm lấy kín vào, tuyệt đối giấu chồng, để dành mà phòng thân. Phụ nữ phải có một khoản riêng".

Tôi cầm số tiền mà lòng nặng trĩu. Tôi hiểu mẹ không có ý xấu. Có lẽ mẹ đã trải qua nhiều chuyện nên luôn muốn con gái mình có một đường lui. 600 triệu với gia đình tôi không phải số tiền nhỏ. Nếu gửi tiết kiệm, nó có thể trở thành một khoản dự phòng rất đáng kể cho những lúc gia đình có việc.

Nhưng tôi lại không biết phải giấu chồng thế nào. Từ ngày cưới nhau đến giờ, tôi và chồng vẫn cùng làm, cùng lo cho con, tiền bạc trong nhà tuy không phải lúc nào cũng chia từng đồng nhưng những khoản lớn đều nói với nhau. Hơn nữa, tôi từng rất cảm động trước cách bố mẹ chồng chia đất cho cả hai vợ chồng. Tôi đã từng nghĩ rằng vợ chồng sống với nhau thì nên cùng nhau xây dựng, cùng nhau tính toán cho tương lai.

Bây giờ nếu tôi nghe lời mẹ, âm thầm giữ 600 triệu mà không nói với chồng, liệu có phải tôi đang tự tạo ra một bí mật trong cuộc hôn nhân của mình?

Đến giờ tôi vẫn chưa quyết định sẽ nói với chồng hay giữ riêng khoản tiền này. Tôi chỉ thấy lần đầu tiên, chuyện có một khoản tiền riêng lại khiến tôi khó xử đến vậy.