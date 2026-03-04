Bố mẹ cho biệt thự 20 tỷ, vợ phán một câu "xanh rờn" rồi đòi dọn đồ ra đi ngay trong đêm

Người ta bảo "chuột sa hũ nếp", còn tôi, tôi thấy mình như đang đứng giữa hai làn đạn mà bên nào cũng có cái lý của riêng mình. Cách đây một tháng, bố mẹ tôi chính thức sang tên cho hai vợ chồng căn biệt thự sân vườn trị giá hơn 20 tỷ đồng ngay trung tâm thành phố. Cứ ngỡ đó là cái kết viên mãn cho 5 năm nỗ lực, nào ngờ, nó lại là khởi đầu cho một cuộc "nội chiến" âm ỉ trong gia đình nhỏ của tôi.

Bố mẹ tôi vốn là dân kinh doanh gốc, tính tình bộc trực nhưng có phần áp đặt. Ông bà thương con, sợ chúng tôi vất vả cảnh thuê nhà hay ở chung cư chật chội nên mới dồn hết tích cóp để tặng món quà này. Căn nhà rộng thênh thang, nội thất gỗ óc chó sang trọng, có cả khoảng sân nhỏ để con tôi chạy nhảy.

Ngày nhận chìa khóa, tôi đã nghĩ đến cảnh chiều chiều cả nhà quây quần bên mâm cơm, tối đến vợ chồng nhâm nhi trà ngoài ban công. Thế nhưng, trái ngược với sự hào hứng của tôi, Lan – vợ tôi – chỉ im lặng. Ánh mắt cô ấy không hề lấp lánh niềm vui, thay vào đó là một sự trĩu nặng khó hiểu.

Đỉnh điểm là tối qua, khi tôi đang lên kế hoạch sắm thêm bộ dàn âm thanh cho phòng khách, Lan đột ngột buông một câu xanh rờn:

"Anh ạ, hay là mình trả lại nhà cho bố mẹ, rồi đi vay tiền mua một căn chung cư nhỏ thôi cũng được. Em muốn ra ở riêng."

Tôi sững người, chiếc điều khiển điều hòa trên tay suýt rơi xuống sàn. Tôi gặng hỏi lý do, cô ấy bật khóc. Hóa ra, đằng sau sự hào nhoáng của căn biệt thự 20 tỷ là những "điều khoản ngầm" mà chỉ người làm dâu như cô ấy mới thấu.

Bố mẹ cho nhà, đồng nghĩa với việc ông bà giữ luôn quyền "giám sát". Mẹ tôi có chìa khóa riêng, bà có thể ghé qua bất cứ lúc nào, từ 6 giờ sáng để nhắc vợ tôi nấu ăn sáng, đến 10 giờ đêm để kiểm tra xem cháu nội đã ngủ chưa. Mọi sự bài trí trong nhà, từ cái rèm cửa đến màu thảm, mẹ đều quyết định theo ý bà với lý do: "Nhà tao mua, tao biết cái gì tốt nhất".

Lan nói với tôi trong tiếng nấc: "Em không cần biệt thự 20 tỷ để rồi sống như một người giúp việc cao cấp trong chính ngôi nhà của mình. Em muốn được mặc bộ đồ ngủ thoải mái đi lại, muốn được nấu những món anh thích mà không bị mẹ chê mặn nhạt, muốn được nuôi dạy con theo cách của chúng mình mà không phải nghe những lời dạy bảo từ thời xưa cũ."

Nghe vợ nói, tôi chợt nhận ra mình đã quá vô tâm. Bấy lâu nay tôi chỉ nhìn vào giá trị vật chất mà quên mất rằng, với một người phụ nữ, "nhà" không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi để họ làm chủ. Việc ở trong một căn biệt thự sang trọng nhưng tâm hồn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, giữ kẽ, thì khác gì sống trong một chiếc lồng son lộng lẫy?

Có lẽ, tôi sẽ chọn cách ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ. Nếu ông bà không thể tôn trọng quyền riêng tư, tôi chấp nhận trả lại căn nhà ấy. Bởi tôi hiểu rằng, một căn nhà dù trị giá bao nhiêu tỷ cũng không bằng một nụ cười hạnh phúc và sự tự do trong tâm hồn của người bạn đời. 20 tỷ có thể mua được sự tiện nghi, nhưng không thể mua được sự bình yên trong gia đình.

