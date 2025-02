Ngày 28/2, công an tỉnh Hải Dương công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, triển khai tổ chức bộ máy mới của công an tỉnh.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, từ 1/3, tổ chức bộ máy mới của công an tỉnh Hải Dương gồm 26 đơn vị cấp phòng, 207 đơn vị công an cấp xã.

Cùng với việc chấm dứt hoạt động của công an 12 huyện/thị/thành, công an tỉnh tiếp nhận thêm 4 chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước (Sở LĐTB&XH, Sở Tư pháp, Sở GTVT, Sở TT&TT) theo Đề án của Bộ công an nhằm khắc phục triệt để tình trạng trùng dẫm, chia cắt địa bàn, lĩnh vực gây khó khăn, giảm hiệu quả trong tổ chức phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - phát biểu tại buổi công bố bộ máy mới của công an tỉnh.

Công an tỉnh Hải Dương cũng công bố quyết định của Giám đốc công an tỉnh về tổ chức bộ máy của 7 đơn vị cấp phòng có sự thay đổi, quyết định về công tác cán bộ với 201 cán bộ là lãnh đạo, chỉ huy.

Sau sắp xếp , công an tỉnh Hải Dương bổ sung 544 cán bộ, chiến sĩ cho lực lượng công an xã, trung bình 10,4 cán bộ, chiến sĩ/xã. Số cán bộ còn lại được xét điều động, bố trí, phân công nhận công tác tại các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc công an tỉnh.

Việc sắp xếp cán bộ được đảm bảo đúng tiêu nguyên tắc, tiêu chí Bộ Công an đề ra, trên cơ sở đánh giá công tâm, khách quan để lựa chọn cán bộ có năng lực tốt, nổi trội hơn, bố trí vào các vị trí phù hợp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bố trí vị trí công tác mới.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương - khẳng định, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương lớn, kịp thời của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, công an tỉnh đã tập trung, khẩn trương, quyết liệt triển khai các nội dung nhiệm vụ theo đúng tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, chủ động, sáng tạo, thận trọng, chắc chắn, đảm bảo đúng nguyên tắc và quy định liên quan.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu các đơn vị, công an cấp xã khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện việc công bố các quyết định tại đơn vị. Đồng thời kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc cụ thể từng đơn vị, đội, bộ phận công tác để đi vào hoạt động hiệu quả ngay, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo đúng kế hoạch đề ra.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Bùi Quang Bình tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, nhận nhiệm vụ mới.

Các phòng nghiệp vụ rà soát, hoàn thiện để ban hành quy chế, quy trình, quy định, phân công, phân cấp theo mô hình mới. Phân công từng lãnh đạo, chỉ huy, trinh sát phụ trách địa bàn xã để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công an cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực, đảm bảo mọi hoạt động liên thông, thống nhất, không để gián đoạn, ngắt quãng, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự...

Đặc biệt, phải thông báo rộng rãi các thủ tục hành chính chuyển từ công an cấp huyện và xã về tỉnh, các thủ tục hành chính mới tiếp nhận từ các sở để nhân dân biết, thực hiện.

Đối với 4 nhiệm vụ mới từ các sở chuyển sang, yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ, chủ trì rà soát, tiếp nhận hồ sơ tài liệu, trang thiết bị, kinh phí, nhân sự và cử cán bộ trực tiếp học tập, thao tác đảm bảo nhuần nhuyễn. Đồng thời, ban hành quy chế, quy trình để vận hành chính thức từ 1/3.