Bộ mặt thật của một huyền thoại: Lợi dụng đóng phim để đánh bạn diễn, bỏ rơi nhân tình lẫn con riêng

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Châu Nhuận Phát là cái tên được nể trọng bậc nhất và được gọi là "Phát Ca" với ý nghĩa ngưỡng mộ, anh cả của mọi nghệ sĩ.

Ngay từ khi mới bước chân vào giới giải trí, Châu Nhuận Phát đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ ưu điểm về ngoại hình cao to, vẻ điển trai và khả năng diễn xuất tuyệt vời. Nam tài tử được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim như Bến Thượng Hải, Tiếu Ngạo Giang Hồ (1984). Châu Nhuận Phát còn thử sức sang lĩnh vực điện ảnh và đạt được nhiều thành công trong các bộ phim như Bản Sắc Anh Hùng (1986), Chuyện Của Hồ Việt (1981), Thần Bài (1989).

Không dừng lại với những vai diễn trên màn ảnh Hong Kong, Châu Nhuận Phát còn tấn công thị trường Hollywood với các bộ phim như Anna and the King, Bulletproof Monk và Cướp Biển Vùng Caribe,…

Châu Nhuận Phát là ngôi sao được trọng vọng trong giới giải trí Hong Kong

Châu Nhuận Phát luôn được tung hô là ngôi sao giản dị, nhân cách đẹp, nhưng thực tế, ông từng bị không ít minh tinh ghét bỏ. Mới đây, trang 163 có bài viết gọi Châu Nhuận Phát là "Vua đạo đức giả". Phải chăng, quyền lực của Châu Nhuận Phát quá lớn khiến những tiếng tố cáo dần rơi vào quên lãng.

Trong những scandal về tài tử Bến Thượng Hải , phải kể đến ồn ào bỏ người tình và không nhận mặt con gái, cũng không đoái hoài gì tới nhân tình cũ.

Châu Nhuận Phát thường được biết tới với câu chuyện hôn nhân tuyệt đẹp cùng nữ đại gia Trần Oải Liên. Vì để vợ không phải chịu nỗi đau mất con, nam diễn viên quyết định không bao giờ có con thêm lần nữa. Tuy nhiên, thực tế, Châu Nhuận Phát có một con gái riêng đã đến tuổi trưởng thành và còn là MC chương trình dành cho thiếu niên của một đài truyền hình Hong Kong (Trung Quốc), song nam diễn viên không thừa nhận.

Châu Nhuận Phát không thừa nhận con gái riêng

Phúc Hỷ là kết quả của mối tình ngắn ngủi giữa Châu Nhuận Phát và một cô thợ làm tóc trang điểm. Ngoài ra, trước đó, nam diễn viên còn có cuộc hôn nhân kéo dài 9 tháng với ngôi sao Dư An An. Dư An An từng tiết lộ cô hai lần bị chồng đuổi ra khỏi nhà, nhất quyết chia tay với lý do không hợp nhau. Châu Nhuận Phát tự thừa nhận mình là người không phù hợp với cuộc sống hôn nhân.

Thêm vào đó, nhân cách của Châu Nhuận Phát còn bị nghi ngờ khi có tới hai nữ diễn viên từng lên tiếng kể về những trải nghiệm không hay khi hợp tác với ngôi sao quyền lực bậc nhất Hoa ngữ.

Đả nữ, ảnh hậu Huệ Anh Hồng nhớ lại khi còn trẻ cô từng bị một đồng nghiệp nam và cũng là nam chính đóng cùng một bộ phim hài lợi dụng cảnh phim mà đánh đập cô dã man, hơn nữa người này đánh cô tới mức gần chết mới thôi. Huệ Anh Hồng cho biết, cô có thể cảm nhận được rõ ràng là vị nam chính ra đòn thật, hơn nữa không hề nghe theo yêu cầu của đạo diễn mà là cố ý bạo hành cô.

Huệ Anh Hồng từng ám chỉ Châu Nhuận Phát lợi dụng cảnh quay đánh mình suýt chết

Khi sự việc diễn ra, nữ diễn viên vẫn cố gắng chịu đựng, không hề lên tiếng nhưng sau khi hoàn thành cảnh quay, cô đã lập tức đi ra ngoài và nôn oẹ vì phải chịu 40 cú đấm. Từ đó, nàng Ảnh hậu đã tự thề với mình rằng, chỉ cần không bị đánh chết, cô sẽ nỗ lực diễn hết mình, "lấn át" người kia trong phim.

Châu Nhuận Phát là cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất bởi ngôi sao Bến Thượng Hải là bạn diễn nam hiếm có hợp tác với Huệ Anh Hồng trong một bộ phim hài. Đồng thời, khi Huệ Anh Hồng chưa có danh tiếng thì Châu Nhuận Phát đã có địa vị vững chắc chẳng kiêng nể ai.

Mặt khác, vợ của Lý Liên Kiệt, Hoa hậu Lợi Trí cũng từng đóng chung phim Tiger on Beat (Lão Hổ Xuất Soa) với Châu Nhuận Phát và bị nam diễn viên hành hạ dã man. Nhìn tình cảnh của Lợi Trí, công chúng không khỏi nhớ tới những lời kể của Huệ Anh Hồng.

Cảnh Châu Nhuận Phát tra tấn Lợi Trí khiến người xem sợ hãi

Một minh tinh huyền thoại khác cũng tố cáo Châu Nhuận Phát là Chung Sở Hồng. Người đẹp từng cùng Trương Quốc Vinh và Châu Nhuận Phát là bộ ba kết hợp ăn ý. Tuy nhiên, khi mới gặp gỡ, Chung Sở Hồng không ưa gì Châu Nhuận Phát.

"Khi đó tôi mới 19 tuổi, nhưng anh ấy thường kể những câu chuyện hài tục tĩu trước mặt tôi. Còn ấn tôi người xuống ghế và ngồi sát bên cạnh. Thời điểm đó tôi vẫn còn trẻ và không biết xử lý ra sao, chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu. Sau đó, Phát ca cũng đã xin lỗi tôi", Chung Sở Hồng kể lại.

Chung Sở Hồng tố cáo Châu Nhuận Phát quấy rối cô khi cô còn ở tuổi vị thành niên

"Mạn thần" Trương Mạn Ngọc, trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi "Nụ hôn với sao nam nào gây khó chịu nhất", cô ngay lập tức trả lời "Châu Nhuận Phát". Trương Mạn Ngọc chia sẻ đàn anh thường diễn cảnh hôn theo ý mình, phớt lờ sự chỉ đạo của đạo diễn, dù đạo diễn đã hô ngừng nhưng Châu Nhuận Phát vẫn tiếp tục. Trương Mạn Ngọc khi đó còn là ngôi sao trẻ, lại sợ nếu bản thân lên tiếng sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp nên cô chỉ có thể chịu đựng.

Trương Mạn Ngọc nói thằng cô sợ hôn Châu Nhuận Phát

Có thể thấy, đằng sau vẻ ngoài đạo mạo, Châu Nhuận Phát để lại không ít ám ảnh cho các người đẹp từng hợp tác với ông.