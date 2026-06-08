Bỏ lịch trình FIFA, đội tuyển Việt Nam có nguy cơ “văng” khỏi top 100 thế giới

Đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong tháng 6/2026.

Để dành cho thời gian cho chuyến tập huấn trước thềm AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã không thi đấu tại loạt trận FIFA Days tháng 6/2026. Theo BXH mới được FIFA cập nhật, đoàn quân áo đỏ có 1225,68 điểm tích lũy và đứng thứ 99 thế giới.

Trở lại top 100 là hành trình đầy gian nan của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trước đó trong giai đoạn HLV Troussier cầm quyền, “Những chiến binh Sao Vàng” từng rớt tới 21 bậc trong 4 tháng bởi chuỗi trận thua tại Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam có thể "văng" khỏi top 100 thế giới

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam lại đang đứng trước nguy cơ “văng” khỏi top 100 thế giới một lần nữa. Đội tuyển xếp ngay sau Việt Nam là Tajikistan hiện đang có 1225,52 điểm. Nếu thắng Ấn Độ trong trận giao hữu ngày 9/6 tới, Tajikistan sẽ vượt qua Việt Nam. Cơ hội thắng cho Tajikistan khá cao khi họ cũng vừa mới thắng Ấn Độ 3-1 vào ngày 5/6 vừa rồi.

Khoảng cách điểm số rất mong manh

Ở vị trí thứ 102, tuyển Mozambique với 1224,31 cũng sẽ vượt qua Việt Nam nếu thắng Indonesia ở trận giao hữu ngày 9/6. Một đội tuyển khác cũng có thể chiếm lấy vị trí của đoàn quân áo đỏ là Trinidad & Tobago với trận giao hữu gặp Nga.

Dù vậy, khi AFF Cup 2026 khởi tranh vào tháng 7, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có cơ hội để cải thiện điểm số trên BXH FIFA. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm cùng bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trận play-off Brunei/Timor Leste.