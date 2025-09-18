Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, chính thức bỏ tất cả 5 hình thức kỷ luật học sinh của Thông tư 08 đã ban hành từ năm 1988, cách đây 37 năm.

Bỏ hình thức "đuổi học", hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh chỉ là viết bản kiểm điểm. Ảnh minh họa

Theo đó, thông tư 19 đặt nguyên tắc trong kỷ luật học sinh phải tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan; bảo đảm phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm văn hóa vùng miền của từng học sinh.

Thông tư 19 quy định không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

Thông tư 19 quy định hình thức kỷ luật cao nhất là yêu cầu viết bản kiểm điểm, bên cạnh đó là các hình thức nhắc nhở, phê bình. Riêng với học sinh tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức kỷ luật là nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

Bỏ hình thức kỷ luật khiển trách trước lớp, cảnh cáo trước toàn trường

Tất cả các hình thức kỷ luật đã được quy định tại Thông tư 08 trước đây đã chính thức được hủy bỏ, bao gồm: Khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ và hình thức cao nhất là đuổi học một năm.

Bên cạnh các hình thức kỷ luật, Thông tư 19 cũng quy định về hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm cho học sinh như khuyên bảo, động viên, theo dõi, tư vấn, yêu cầu học sinh tham gia công tác xã hội trong nhà trường, phối hợp với gia đình để hỗ trợ học sinh thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi…

Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 31-10.

Trước đó, góp ý cho dự thảo thông tư của Bộ GD-ĐT, nhiều chuyên gia và giáo viên bày tỏ lo ngại việc bỏ hình thức đình chỉ học tập có thể làm giảm tính răn đe, nhất là trong bối cảnh bạo lực học đường đang gia tăng khiến dư luận bức xúc.

Các biện pháp xử lý như viết kiểm điểm thường bị học sinh xem nhẹ. Với học sinh cố tình đánh bạn hoặc gây rối, việc nhắc nhở không đủ sức giúp các em thay đổi hành vi. Điều này có thể khiến bạo lực học đường trở thành vấn đề không có hồi kết và ngày càng gia tăng

Để vừa có tính răn đe vừa bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, các chuyên gia đề xuất nên sử dụng các hình thức kỷ luật hợp lý, không ảnh hưởng sức khỏe và tinh thần của học sinh.

Không nên có những hình phạt mang tính chất xâm phạm thân thể và danh dự các em. Với học sinh phạm lỗi nặng, nhà trường có thể áp dụng hình thức tạm đình chỉ học.