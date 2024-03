Bố gửi con đến trường mẫu giáo, nửa tiếng sau hoảng hồn nhìn thấy con ngồi trên xe của người phụ nữ lạ mặt, chuyện gì đang xảy ra?

Một người đàn ông ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), đã gửi con gái đến trường mẫu giáo và thấy giáo viên đưa bé vào lớp học.

Thật bất ngờ, nửa giờ sau, khi đang đi mua thực phẩm cho quán ăn của mình ở chợ cách trường mẫu giáo 2km, anh ta lại thấy con gái mình ngồi sau chiếc xe điện của một người phụ nữ lạ!

Một vụ bắt cóc giữa ban ngày ban mặt đã xảy ra sao?

Vương kể lại sự tình với phóng viên

Mỗi sáng lúc 8h30 từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, Vương đều gửi con gái Đình Đình đến trường mẫu giáo và sau đó đi chợ để mua nguyên liệu cho quán ăn của mình.

Vào ngày xảy ra sự việc, Vương như thường lệ đã dậy sớm và thúc giục Đình Đình ăn nhanh, nếu cứ chần chừ thêm nữa thì sẽ bị trễ.

Anh đưa Đình Đình đến cửa trường, thấy cô giáo nắm tay con gái bước vào trường lớp, biến mất khỏi tầm mắt của anh, sau đó mới yên tâm rời đi, hướng đến khu chợ gần đó mua thực phẩm.

Lúc 9 giờ sáng, Vương nhận được một cuộc gọi từ vợ, nói rằng giáo viên mẫu giáo hỏi anh có quên xin nghỉ phép cho con hôm nay không, họ không thấy Đình Đình đến lớp.

Vương cảm thấy không thể hiểu nổi, vì trước đó anh đã tự đưa con đến trường và nhìn con được cô giáo dắt tay vào lớp, thì làm sao bây giờ lại xảy ra chuyện con chưa đến trường?

Anh dự định quay trở lại trường mẫu giáo ngay lập tức và xem chuyện gì đang xảy ra. Song thật bất ngờ, anh lại nhìn thấy con gái trên con đường gần khu chợ anh đang mua hàng. Đúng là ở chợ rau cách trường mẫu giáo 2km, con gái đang ngồi ở ghế sau trên chiếc xe điện của một người phụ nữ lạ mặt.

Sau khi nhìn thấy con gái, Vương vô cùng ngạc nhiên, đã nhanh chóng ngăn người phụ nữ lại và hỏi chuyện gì đang xảy ra?

Không ngờ, cô ta lại quát lớn tiếng với Vương: “Phụ huynh các anh sao vô ý vô tâm vậy? Sao lại để con đi một mình ngoài đường lớn, xe cộ qua lại rất nhiều. Tôi sợ cháu gặp nguy hiểm nên mới chở bé đi tìm đường về nhà”.

Thì ra người phụ nữ này có lòng hảo tâm. Nhưng có thật sự như vậy?

Người phụ nữ nói rằng cô lái xe, còn Đình Đình ngồi ở ghế sau chỉ đường để cô chở bé về nhà của mình.

Vương nghe đến đây thì cảm thấy sợ hãi tột cùng, trẻ con không bao giờ nhìn khi qua đường, không có người lớn trông coi thì quá nguy hiểm. Hơn nữa, bé ngồi ở ghế sau xe điện như vậy cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Song câu hỏi được đặt ra là tại sao Đình Đình lại một mình ở ngoài đường? Người phụ nữ này có đang nói dối không? Đình Đình chỉ mới 4 - 5 tuổi, làm thế nào mà bé có thể ra khỏi trường mẫu giáo? Tại sao bé đi lạc hết nửa tiếng sau mới phát hiện ra?

Vương rất tức giận và sau đó đến trường mẫu giáo để yêu cầu giáo viên giải thích.

Hiệu trưởng trường mẫu giáo, nơi Vương gửi Đình Đình

Hiệu trưởng trường mầm non nói: "Giáo viên đón trẻ là giáo viên trực ca, chứ không phải giáo viên chủ nhiệm. Do đó sau khi đưa bé vào lớp, giáo viên này sẽ hết nhiệm vụ và đi về". Do đó, nửa tiếng sau, giáo viên chủ nhiệm mới phát hiện Đình Đình không có mặt trong lớp.

Hiệu trưởng nói: "Khóa cổng trường cũng rất dễ mở, chỉ cần biết thao tác là làm được ngay. Vừa đúng hôm bảo vệ lại xin nghỉ 2 tiếng, 10h hơn mới đến trường làm việc".

Phóng viên nói rằng có thể kiểm tra camera giám sát vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không, nhưng hiệu trưởng lại nói rằng họ không có quyền kiểm tra: "Chúng tôi được kết nối với hệ thống an ninh của cảnh sát".

Hiệu trưởng cúi đầu xin lỗi với Vương: "Phía nhà trường rất có lỗi với phụ huynh khi để chuyện này xảy ra".

Trước vấn đề quản lý nội bộ kém của trường mầm non, hiệu trưởng thể hiện: "Chúng tôi cũng đã tiến hành chỉnh đốn nội bộ, nếu phụ huynh chấp nhận thì cá nhân tôi sẽ chịu trách nhiệm đóng 3 tháng học phí của bé trong học kỳ này, đích thân tôi cũng sẽ trực tiếp chăm sóc cháu bé mỗi khi em đến trường".

Mặc dù trường mẫu giáo đã thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi, nhưng Vương rất sợ hãi và quyết định chuyển con gái đến trường khác.

Sự việc này đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi, một số cư dân mạng phân tích rằng có nhiều điểm chưa đúng về vụ việc này: Tại sao đứa bé trẻ em có thể tự mở cổng trường đi ra ngoài?

Tại sao đứa bé có thể đi bộ đến chợ rau đông đúc cách đó 2km trong vòng nửa giờ? Người phụ nữ chạy xe điện kia là người tốt bụng, hay là đang nói dối?

Chuyện tạm thời chấm dứt tại đây, hiện vẫn chưa rõ Vương có tiếp tục truy cứu trách nhiệm và nhờ pháp luật can thiệp hay không. Song đây chính là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh gửi con trẻ đến trường, nguy hiểm có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Do đó việc lựa chọn trường thật kĩ càng cũng là bước giúp chúng ta có thể an tâm để con em đi học.

Nguồn: 163