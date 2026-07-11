Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời đề nghị của tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán

Tối qua 9/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức đưa ra câu trả lời về đề nghị của tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã nhận được đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức thi lại môn Toán đối với các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Về việc này, Bộ GDĐT đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc; làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế thi và vi phạm pháp luật theo đúng quy định.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Trên cơ sở Quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, Bộ GDĐT sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp; bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh, không để những thí sinh có năng lực thực chất bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập, đồng thời giữ vững kỷ cương, sự công bằng và uy tín của Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuyên Quang đề nghị được thi lại môn Toán

Cũng trong ngày hôm qua, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức họp báo công bố thông tin liên quan kết quả thi tốt nghiệp THPT của tỉnh đang rất được dư luận quan tâm.

Thông tin về kết quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang, cho biết kỳ thi có sự tham gia của hơn 17.000 thí sinh (TS) lớp 12 tại 92 trường học với 62 điểm thi. Hơn 3.600 cán bộ được huy động để tham gia các khâu. Công tác in sao, vận chuyển bài thi, làm phách được thực hiện theo quy chế.

Sau khi có phản ánh về môn toán tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Sở GDĐT đã chỉ đạo, rà soát quy trình tổ chức, coi thi, thu bài thi. Đồng thời, rà soát phân tích kết quả toàn bộ các môn thi, đối chiếu điểm thi với toàn bộ học bạ, tập trung vào các trường hợp điểm cao từ 9 điểm trở lên.

Qua rà soát hơn 71.000 bài thi trên địa bàn tỉnh cho thấy điểm thi trung bình các môn thi thấp hơn điểm học bạ, mức chênh lệch điểm thi phù hợp, phản ánh đúng năng lực học sinh (HS).

UBND tỉnh Tuyên Quang họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 của tỉnh - Ảnh: Thanh Niên

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đã rà soát 3 môn thi: ngữ văn, toán và tiếng Anh. Theo ông Cảnh, qua rà soát môn ngữ văn có 11/326 TS đạt 9 điểm trở lên, không có điểm 10. Mức chênh lệch trung bình của nhóm TS này so với học bạ là 0,1 điểm. Môn ngoại ngữ có 207 TS đạt từ 9 điểm trở lên, 1 điểm 10. Mức chênh lệch trung bình là 0,31 so với học bạ. Kết quả trên "là phù hợp, không phát hiện dấu hiệu bất thường", ông Cảnh nói.

Đáng chú ý, riêng môn toán có tới 147 TS đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi. Cơ quan chức năng xác định đây là điểm "bất thường trong công tác coi thi" và đang xử lý.

Về giải pháp, ông Cảnh cho biết Sở GDĐT đã phối hợp gặp mặt cha mẹ HS và HS Trường THPT chuyên Tuyên Quang, TS tự do. "322 cha mẹ HS, HS và 6 TS tự do tại điểm thi này, tức là 100% đều thống nhất tổ chức thi lại để đảm bảo khách quan, minh bạch và quyền lợi chính đáng", báo Thanh Niên dẫn lời ông Cảnh nói.

Trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp, Sở GDĐT báo cáo, trình UBND tỉnh đề nghị Bộ GDĐT bố trí thi lại môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, để đảm bảo thời gian xét tuyển thi ĐH.

Đồng thời, để "đảm bảo công bằng kỳ thi và niềm tin xã hội", Sở GDĐT Tuyên Quang cũng đề xuất UBND tỉnh và Bộ GD-ĐT cho phép lắp camera không kết nối mạng trong các phòng thi.

Khởi tố 4 bị can

Tại họp báo, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó có ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, thông tin kết quả điều tra vụ hơn 140 điểm 10 toán bất thường, tại họp báo chiều 9/7 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng được phân công làm trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang, với chức trách được giao là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ điểm thi. Tuy nhiên, bị can đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị cho TS chép bài môn toán không đúng quy chế. Theo chỉ đạo của bị can Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho các TS làm bài môn toán. Theo đại tá Tuấn, qua xác minh bước đầu, động cơ của bị can Nguyễn Hà Duy là "vì thành tích".

Ngày 7/7, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật.