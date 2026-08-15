Bộ GD&ĐT thông tin nhanh về ngày thi cuối tại THPT chuyên Tuyên Quang

Sáng nay 15/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang tham dự ngày cuối đợt thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026 với hai môn tự chọn.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, đợt thi lại tốt nghiệp THPT được tổ chức với 1 Hội đồng thi và 1 điểm thi.

Trong ngày thi cuối hôm nay, toàn bộ 326 thí sinh có đăng ký đều có mặt, đạt tỷ lệ 100% thí sinh dự thi, không có trường hợp vắng.

Sáng nay, 326 thí sinh Tuyên Quang hoàn thành thi 2 môn tự chọn.

Công tác tổ chức thi được thực hiện theo đúng quy định, không có thí sinh vi phạm quy chế thi và không có cán bộ vi phạm quy chế trong ngày thi cuối.

Bộ GD&ĐT đánh giá, ngày thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Trước đó, trong ngày thi đầu tiên 14/8, 324/324 thí sinh đăng ký môn Ngữ văn có mặt, đạt 100%. Ở môn Toán, 326/326 thí sinh dự thi, cũng đạt 100%. Như vậy, tổng cộng có 650 lượt thí sinh dự thi hai môn trong ngày đầu.

Bộ GD&ĐT cho biết ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Không có thí sinh hoặc cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi vi phạm quy chế.

Theo phương án tổ chức, 326 thí sinh thuộc diện thi lại được giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi.

Tỉnh Tuyên Quang huy động 175 lượt người phục vụ kỳ thi, riêng tại điểm thi có 70 người làm nhiệm vụ. Các giám thị không được sử dụng lại từ kỳ thi đợt 1 và 100% cán bộ làm nhiệm vụ được tập huấn trước khi kỳ thi diễn ra.

Một điểm đáng chú ý là đề thi được xây dựng mới, đồng thời bổ sung chuyên gia khảo thí để bảo đảm cân bằng độ khó. Kết quả và phổ điểm kỳ thi lại dự kiến được công khai tương tự như kỳ thi lần đầu.

Điểm thi dự kiến được công bố ngày 19/8.