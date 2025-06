Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết Bộ Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH vừa có thông báo bỏ xét tuyển khối C phải điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngay trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều trường đại học đồng loạt điều chỉnh phương án, giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00.

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025. Theo đó, năm nay trường này có đến 17 ngành học không còn xét tuyển bằng tổ hợp khối C00 truyền thống, gồm: Báo chí; Công tác xã hội; Đông Phương học; Hàn Quốc học; Khoa học quản lý; Quan hệ công chúng; Quản lý thông tin; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị văn phòng; Quốc tế học; Tâm lý học; Thông tin - Thư viện; Văn hóa học; Việt Nam học; Xã hội học; Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng. Năm ngoái, trường này xét tổ hợp C00 cho 26/28 ngành (trừ ngành Đông Nam Á học, Nhật Bản học).

Tương tự,Trường ĐH Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng thông báo bỏ xét tuyển tổ hợp C00 từ mùa tuyển sinh năm 2025, thay bằng những tổ hợp bắt buộc có môn Toán hoặc Tiếng Anh. Cụ thể, với phương thức xét tuyển có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, trường này chỉ sử dụng 6 tổ hợp gồm C03 (Toán, Văn, Sử), A07 (Toán, Sử, Địa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh), D15 (Văn, Địa, Anh).

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm nay cũng đã bỏ tổ hợp khối C00 trong xét tuyển đại học.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng công bố thay đổi lớn khi trong mùa tuyển sinh 2025, trường không xét tuyển tổ hợp C00 ở hai phương thức phổ biến là xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Việc các trường thông báo dừng tuyển sinh tổ hợp xét tuyển khối C trong khi chỉ còn một tháng nữa là diễn ra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT khiến cho nhiều thí sinh, phụ huynh hoang mang, lo lắng vì có thể đứng trước nguy cơ trượt đại học.

"Các em đã chuẩn bị cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT để lấy kết quả xét tuyển đại học. Để chuẩn bị cho cánh cửa vào ĐH, học sinh phải xác định rõ tổ hợp xét tuyển và nỗ lực ôn tập cho các môn học đó trong suốt 3 năm học THPT, vì thế việc trường thông báo dừng xét tuyển một tổ hợp truyền thống trước kỳ thi chỉ một tháng là không công bằng với các em. Điều này không khác gì "đánh úp" thí sinh, khiến các đứng trước nguy cơ trượt đại học chỉ vì trường thông tin quá đột ngột" - Hiệu trưởng một trường THPT đóng tại quận Cầu Giấy chia sẻ quan điểm.

Bà cũng cho hay có học sinh của mình đã hoang mang đến phát khóc khi biết tin trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C ngành Quan hệ công chúng khi chỉ còn 20 ngày nữa là thi tốt nghiệp.

Theo quy định tại Điều 4 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành quy định nguyên tắc cơ bản đầu tiên trong tuyển sinh là "công bằng đối với thí sinh", gồm công bằng về cung cấp thông tin và cơ hội dự dự tuyển.

Theo đó, thí sinh phải được thông tin "kịp thời để có quyết định phù hợp và chuẩn bị tốt nhất cho việc tham gia tuyển sinh", "không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém."

Như vậy, xã hội có quyền đặt câu hỏi, liệu các trường ĐH công bố thông tin bỏ khối C đột ngột như vậy có đảm bảo công bằng đối với thí sinh không, hành động này liệu có vi phạm quy chế tuyển sinh hay không?

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Luật Giáo dục Đại học quy định tuyển sinh là quyền tự chủ của các trường. Tuy nhiên, việc tự chủ phải đi đôi với trách nhiệm giải trình và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Vì vậy, trường có trách nhiệm giải trình trước các thay đổi, điều chỉnh, đặc biệt là khi các thay đổi, điều chỉnh đó ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.