Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới, tác động tới toàn bộ học sinh, giáo viên các trường chuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 22/2025 quy định chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên.

Theo Bộ GD-ĐT, quy định này nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đam mê với các lĩnh vực chuyên sâu, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển giáo dục mũi nhọn theo tinh thần của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, Luật Giáo dục 2019 và Chương trình 2018. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15-10-2025.

Theo Bộ GD-ĐT, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực có năng khiếu và trình độ chuyên sâu ngày càng trở nên cấp thiết. Trường THPT chuyên là nơi đào tạo đội ngũ học sinh có năng lực vượt trội, có khả năng tham gia các sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế. Việc ban hành chương trình giáo dục nâng cao là nền tảng để đảm bảo chất lượng, tính đồng bộ và định hướng chiến lược dài hạn cho giáo dục mũi nhọn.

Do đó, việc ban hành một chương trình chính thức với định hướng rõ ràng là bước cần thiết để chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và đảm bảo công bằng trong giáo dục chuyên trên cả nước.

Học sinh Trường chuyên Trần Đại Nghĩa (TP HCM)

Thông tư gồm chương trình giáo dục nâng cao của 15 môn học được giảng dạy tại trường THPT chuyên, cụ thể:

Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên được xây dựng theo nguyên tắc nâng cao từ chương trình môn học quy định tại Thông tư số 32, không bao gồm các nội dung mở rộng ngoài đơn vị nội dung kiến thức môn học, tiếp cận quốc tế, đổi mới liên tục theo xu hướng tiếp cận của thế giới. Nội dung môn học chứa đựng những chuyên đề tiếp cận nội dung quốc gia và quốc tế quan tâm, đáp ứng yêu cầu đào tạo mũi nhọn, lựa chọn nhân tài, đáp ứng cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Thời lượng dành cho dạy học nội dung giáo dục nâng cao các môn chuyên được quy định tại Thông tư, cụ thể: các môn ngữ văn và toán: 70 tiết/năm học; các môn lịch sử, địa lí, vật lí, hóa học, sinh học và tin học: 52 tiết/năm học; các môn ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn và tiếng Nhật: 70 tiết/năm học.

Chương trình giáo dục nâng cao các môn chuyên có nội dung bắt buộc và nội dung lựa chọn bắt buộc chiếm tỉ lệ khoảng 20% thời lượng chương trình giáo dục nâng cao.

Tăng cường nội dung thực hành, thí nghiệm đối với môn khoa học tự nhiên tại từng chủ đề, đẩy mạnh khai thác công nghệ thông tin và định hướng học sinh chuyên trong khai thác và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tăng cường các yêu cầu hướng dẫn tự học, năng lực sáng tạo giải quyết vấn đề và chú trọng những kĩ năng hướng đến phát triển các năng lực tư duy của học sinh theo đặc thù môn học.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, chương trình nâng cao có định hướng học thuật và chuyên sâu, do đó yêu cầu đội ngũ giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn vững vàng, có kiến thức rộng và sâu về môn học; thành thạo các phương pháp dạy học tích cực, dạy học tích hợp, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực học sinh. Đồng thời, thúc đẩy khả năng đội ngũ hướng dẫn học sinh thực hiện dự án học tập, nghiên cứu, tham gia thi học sinh giỏi và các kỳ thi quốc tế.

Đối với học sinh, việc ban hành Thông tư quy định về chương trình sẽ tạo điều kiện cho học sinh các trường chuyên phát triển khả năng tư duy logic, sáng tạo, phản biện, phát triển năng lực tự học, nghiên cứu, trình bày học thuật; đảm bảo năng lực tham gia thi học sinh giỏi các cấp, kỳ thi quốc tế, nghiên cứu khoa học kĩ thuật học sinh trung học...

Cả nước hiện có 73 trường THPT chuyên trực thuộc quản lý của Sở GD-ĐT địa phương. Tại các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế, thành tích của học sinh các trường chuyên vẫn chiếm đa số trong cơ cấu giải thưởng.