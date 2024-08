'Bổ' động cơ Toyota đi gần 20 năm được 6 vòng Trái Đất, thợ máy bất ngờ: Còn quá đẹp!

Một video từ năm 2022 trên YouTube với tiêu đề "$250 Toyota 2JZ Teardown! Unknown Condition Engine: Solid Builder? How'd We Do?" đăng trên kênh I Do Cars đã được Motor1 chia sẻ, thu hút sự chú ý khi ghi lại quá trình tháo dỡ (thường gọi là "bổ máy") khối động cơ 2JZ do Toyota sản xuất.

Khối động cơ này được bán đấu giá trên internet, được mô tả là lấy từ một chiếc Lexus GS300 đời 2005, đã đi được khoảng 150.000 dặm, tương đương hơn 241.000 km hay khoảng 6 vòng Trái Đất.

Tuy nhiên, tình trạng của khối động cơ này vẫn còn rất tốt.

Khối động cơ 2JZ này là loại không dùng tăng áp kép thường thấy trên những mẫu xe như Toyota Supra, mà sử dụng hệ thống biến thiên thời gian nạp (VVT - Variable Valve Timing). Đây là đặc điểm kỹ thuật nổi bật giúp tối ưu hóa hiệu suất của động cơ ở mọi tốc độ quay. Động cơ này không cho ra công suất quá lớn, khó độ nên giới chơi xe ít săn tìm.

Trong quá trình tháo dỡ, không ít thách thức đã xuất hiện, từ việc phát hiện ra các vết rò rỉ dầu kéo dài cho đến việc phải sử dụng đồ nâng để tháo bánh đà, cho thấy những khó khăn tiềm ẩn trong việc đánh giá tình trạng thực sự của động cơ.

6 bugi của xe đều nguyên bản, do Denso cung cấp.

Bộ 6 bugi là một trong những thứ đầu tiên người thợ máy kiểm tra để xác định tình trạng động cơ. Nhìn chung, cả 6 bugi đều còn giống nhau, không có dấu hiệu cháy chập nên khả năng cao, khối động cơ vẫn còn rất tốt.

Khi tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng hơn, từ việc tháo bơm dầu cho đến kiểm tra trục khuỷu và bạc đạn, người thợ máy đã phát hiện ra rằng dù lúc đầu gặp nhiều vấn đề, khối động cơ này vẫn còn trong tình trạng tốt đáng ngạc nhiên.

Piston bám muội than, chứng tỏ xe không thường xuyên vận hành mạnh.

Các bạc đạn trục và bạc đạn chính chỉ hơi trầy xước nhẹ, trong khi các piston chỉ bị bám muội than. Người thợ máy nhận định đó là một dấu hiệu cho thấy động cơ không bị đẩy quá sức. Soi kỹ hơn, khối động cơ có vẻ vẫn còn trong tình trạng tốt khi gần như không thể thấy vết xước dọc trong lòng xy lanh.

Ở đoạn cuối của video, người thợ máy nhận định: "Đây là khối động cơ đẹp nhất mà tôi từng tháo dỡ trên kênh này".

Toyota Supra là một mẫu xe rất nổi tiếng với khối động cơ 2JZ-GTE.

Khối động cơ Toyota 2JZ là một trong những khối động cơ được giới chơi xe đánh giá cao nhất. Nhìn chung, động cơ 2JZ có độ bền rất tốt; biến thể 2JZ-GTE xuất hiện từ những năm 1990 nhưng tới nay vẫn được săn lùng gắt gao.

Trong một bài viết trên chuyên trang MotorTrend, động cơ 2JZ-GTE được mô tả thân máy được đúc bằng thép (thay vì nhôm) nên có thể chịu được công suất rất cao, thậm chí lên tới cả 2.000 mã lực dù công suất nguyên bản cao nhất chỉ hơn 300 mã lực.