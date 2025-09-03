Bố đơn thân U60 đeo 11 cây vàng đi tìm bạn gái, yêu cầu biết tề gia nội trợ và cái kết

Anh Lê Văn Tuấn (sinh năm 1974, sống ở Lâm Đồng) là một ông bố đơn thân. Anh Tuấn trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc, ly hôn khi con gái được hơn 6 tuổi. Đến nay, đã 19 năm trôi qua, anh Tuấn vừa làm bố, vừa làm mẹ, chăm lo cho cô con gái duy nhất cuộc sống đủ đầy.

Con gái của anh Tuấn sắp lập gia đình nên rất mong bố có hạnh phúc riêng. Chính vì thế, cô đã đăng ký cho bố tham gia chương trình hẹn hò và bộc bạch bản thân sẽ luôn ủng hộ bố.

Anh Lê Văn Tuấn làm bố đơn thân đã gần 20 năm.

Anh có điều kiện kinh tế ổn định, mong tìm được người vợ biết tề gia nội trợ.

Tại chương trình, anh Tuấn giới thiệu bản thân là người chịu khó, không ngại thay đổi, linh hoạt trong công việc, sạch sẽ, nhanh, gọn. Từ khi hôn nhân đổ vỡ, anh luôn cố gắng làm lụng, có thời điểm làm cả phụ hồ, ve chai,... để trang trải cuộc sống. Trước đây, anh Tuấn kinh doanh bất động sản. Sau dịch Covid-19, lĩnh vực này gặp không ít khó khăn nên anh chuyển sang làm nghề giết mổ. Đến hiện tại, anh Tuấn đã có điều kiện kinh tế ổn định, thu nhập mỗi tháng dao động từ 15 - 20 triệu đồng, lo chu toàn cho cha mẹ và con cái. Anh cũng “flex” rằng bản thân đeo đến 11 cây vàng khi đi tham dự chương trình.

Nói về tiêu chí tìm một nửa của mình, anh Tuấn bày tỏ: “Tiêu chí của tôi là tìm người phụ nữ biết tề gia nội trợ. Không giỏi việc nước thì phải đảm việc nhà, hoặc ngược lại”. Ông bố đơn thân U60 mong có thể tìm được một người bầu bạn, nương tựa, chăm sóc lẫn nhau khi trái gió trở trời. Đêm trước ngày tham gia chương trình, anh Tuấn hồi hộp, thao thức không ngủ được.

Chị Đào cũng đã ly hôn được 8 năm.

Cả hai có chung hoàn cảnh, bày tỏ thẳng thắn về quan điểm trong hôn nhân.

Người được chương trình mai mối cho anh Tuấn là chị Thiều Thị Phương Đào (46 tuổi, làm công tác xã hội hiện đang sống ở TP.HCM). Chị Đào kết hôn với người chồng đầu năm 2008. Đến năm 2017, chị ly hôn do quá trình chung sống, vợ chồng bất đồng quan điểm, không tìm được tiếng nói chung.

Chị Đào có ưu điểm là tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, nhanh nhẹn, biết thu vén gia đình, còn điểm yếu là hơi nóng tính. Người phụ nữ U50 mong tìm được nửa kia chững chạc, điềm đạm, có nhân cách, đạo đức tốt, biết đối nhân xử thế, biết yêu thương, sống có trách nhiệm và kinh tế ổn định.

Khi gặp anh Tuấn, chị Đào cảm nhận anh là người sống tình cảm, vui tính và chị cũng có thiện cảm với anh. Chị cũng bày tỏ quan điểm rằng, trong hôn nhân trước tiên là 2 bên phải tôn trọng, sống thật với nhau và hỗ trợ nhau trong mọi công việc.

Tuy nhiên, chị Đào quyết định không bấm nút hẹn hò và gửi lời xin lỗi anh Tuấn.

Gương mặt anh Tuấn không giấu được nét thoáng buồn khi "nhà gái" không bấm nút.

Tuy nhiên, có một cái khó giữa 2 người đó là khoảng cách địa lý. Chị Đào hiện đang có công việc phù hợp và cũng là đam mê của chị tại TP.HCM. Nếu về nơi khác sinh sống, chị lo không tìm được công việc phù hợp. Với chị, dù ít dù nhiều thì vẫn phải đi làm, tự kiếm ra tiền.

Về phía anh Tuấn, anh rất ấn tượng với chị Đào và đã nói nhiều về những dự định tương lai. Anh cũng mong nếu đến với nhau, cả hai sẽ cùng yêu thương và chăm lo cho các con.

Tuy nhiên, khi đến giây phút quyết định, anh Tuấn đồng ý bấm nút hẹn hò còn chị Đào thì không. Chị gửi lời xin lỗi, mong anh thông cảm. Dẫu vậy, gặp được nhau cũng là cái duyên, là niềm vui, họ tặng nhau những món quà và hy vọng mỗi lần nhìn thấy món quà đó sẽ nhớ đến kỷ niệm vui với chương trình.

Nguồn: Bạn muốn hẹn hò