HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó

Khôi Nguyên |

Dựa vào công nghệ AI, bộ ảnh mô phỏng Lạc Hồng 900S và 800S sẽ giúp bạn dễ hình dung những chiếc xe này trông ra sao khi lăn bánh ngoài đời thực. Hiện xe mới chỉ xuất hiện dưới dạng ảnh đồ họa từ hãng.


Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 1.
Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 2.
Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 3.
Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 4.

Theo lộ trình phát triển sản phẩm, VinFast dự kiến sẽ chính thức mở bán bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng 800S và 900S vào năm 2027. Ở thời điểm hiện tại, hãng mới chỉ công bố các bản vẽ đồ họa thiết kế của hai mẫu xe này. Tuy nhiên, để độc giả có cái nhìn trực quan và sống động hơn về diện mạo thực tế xe khi lăn bánh, công nghệ AI sẽ giúp dựng lại hình ảnh chiếc xe trong bối cảnh đời thực.

Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 5.
Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 6.

Với định hướng tới "siêu sang", dòng xe Lạc Hồng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của sự thịnh vượng, thường xuyên xuất hiện tại sảnh các khách sạn 5 sao, những nhà hàng cao cấp hay các sự kiện ngoại giao quan trọng, nơi sự sang trọng và tính cá nhân hóa được đặt lên hàng đầu.

Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 7.

Thậm chí, với các tiêu chuẩn an ninh khắt khe và tiện nghi xa xỉ, dòng xe này có thể còn được định vị để trở thành phương tiện đưa đón chuyên dụng cho các lãnh đạo cấp cao, giới chính khách và các doanh nhân tầm cỡ trong những hành trình quan trọng.

Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 8.
Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 9.

Phân khúc xe siêu sang vốn là sân chơi riêng biệt của các thương hiệu lâu đời như Bentley, Mercedes-Maybach hay Jaguar Land Rover (JLR)... Việc VinFast chọn tách rời thương hiệu Lạc Hồng cho thấy tham vọng vươn tầm sản xuất những mẫu xe hàng đầu bằng những giá trị bản sắc riêng.

Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 10.
Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 11.

Khoang nội thất của hai mẫu xe mới được thiết kế như một phòng VIP thu nhỏ, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của các nhà lãnh đạo. Cấu trúc ghế "chủ tịch" được ưu tiên tối đa cho sự riêng tư với không gian rộng rãi, sử dụng các vật liệu xa xỉ như da Nappa, gỗ quý và các chi tiết điểm xuyết mạ vàng tinh xảo.

Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó- Ảnh 12.

Về vận hành, cả Lạc Hồng 800S và 900S trang bị hệ thống ba động cơ điện, gồm một động cơ phía trước và hai động cơ phía sau. Tổng công suất của hệ thống đạt mức 460 kW. Xe sử dụng hệ thống treo chủ động toàn phần nhằm kiểm soát độ êm ái khi di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau.

Gần 100 chủ xe có biển số sau vi phạm trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

xe sang

siêu xe

Maybach

Lạc Hồng 800S

Lạc Hồng 900S

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại