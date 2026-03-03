Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó

Theo lộ trình phát triển sản phẩm, VinFast dự kiến sẽ chính thức mở bán bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng 800S và 900S vào năm 2027. Ở thời điểm hiện tại, hãng mới chỉ công bố các bản vẽ đồ họa thiết kế của hai mẫu xe này. Tuy nhiên, để độc giả có cái nhìn trực quan và sống động hơn về diện mạo thực tế xe khi lăn bánh, công nghệ AI sẽ giúp dựng lại hình ảnh chiếc xe trong bối cảnh đời thực.