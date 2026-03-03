Bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng lăn bánh trên phố thế nào, đứng cạnh Maybach ra sao - Bộ ảnh và clip này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó

Theo lộ trình phát triển sản phẩm, VinFast dự kiến sẽ chính thức mở bán bộ đôi xe siêu sang Lạc Hồng 800S và 900S vào năm 2027. Ở thời điểm hiện tại, hãng mới chỉ công bố các bản vẽ đồ họa thiết kế của hai mẫu xe này. Tuy nhiên, để độc giả có cái nhìn trực quan và sống động hơn về diện mạo thực tế xe khi lăn bánh, công nghệ AI sẽ giúp dựng lại hình ảnh chiếc xe trong bối cảnh đời thực.
Với định hướng tới "siêu sang", dòng xe Lạc Hồng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của sự thịnh vượng, thường xuyên xuất hiện tại sảnh các khách sạn 5 sao, những nhà hàng cao cấp hay các sự kiện ngoại giao quan trọng, nơi sự sang trọng và tính cá nhân hóa được đặt lên hàng đầu.
Phân khúc xe siêu sang vốn là sân chơi riêng biệt của các thương hiệu lâu đời như Bentley, Mercedes-Maybach hay Jaguar Land Rover (JLR)... Việc VinFast chọn tách rời thương hiệu Lạc Hồng cho thấy tham vọng vươn tầm sản xuất những mẫu xe hàng đầu bằng những giá trị bản sắc riêng.
Khoang nội thất của hai mẫu xe mới được thiết kế như một phòng VIP thu nhỏ, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của các nhà lãnh đạo. Cấu trúc ghế "chủ tịch" được ưu tiên tối đa cho sự riêng tư với không gian rộng rãi, sử dụng các vật liệu xa xỉ như da Nappa, gỗ quý và các chi tiết điểm xuyết mạ vàng tinh xảo.