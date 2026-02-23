Bộ đôi mẫu nhí Ngọc Anh và Gia Hưng "bắt trend" văn hóa truyền thống ấn tượng

Những ngày Tết đến xuân về luôn về mang theo không khí rộn ràng của Tết cổ truyền - khoảnh khắc thiêng liêng để gia đình sum vầy và những giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Giữa thời đại 5.0 với sự bùng nổ của công nghệ số, siêu mẫu Nguyễn Đình Quyền cùng hai mẫu nhí Trịnh Ngọc Anh (sinh năm 2016) và Trịnh Gia Hưng (sinh năm 2020) đã cùng tạo nên một bộ ảnh “cực chất”, không chỉ thể hiện phong cách thời trang trẻ trung mà còn đánh thức những giá trị văn hóa truyền thống qua những trò chơi dân gian thân thuộc.

Siêu mẫu Đình Quyền và 2 mẫu nhí Ngọc Anh - Gia Hưng

Cùng với đó, một điểm nhấn nghệ thuật của bộ ảnh chính là bộ sưu tập “Tơ Sen” – lấy cảm hứng từ kỹ thuật dệt truyền thống và hình tượng hoa sen - biểu tượng của sự thuần khiết, bền bỉ và tinh thần văn hóa Việt Nam.

Vì thế, bộ ảnh không chỉ là màn trình diễn thời trang mà còn là hành trình kết nối thế hệ trẻ với những nét đẹp văn hóa Việt, giúp các em nhỏ vừa giữ được sự năng động, tự tin của thời đại mới, vừa không quên cội nguồn truyền thống. Đây chính là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ thiếu nhi toàn diện, vừa học giỏi, vừa phát triển năng khiếu và đặc biệt là biết trân trọng giá trị văn hóa dân tộc trong cuộc sống hiện đại.

"Tôi luôn tin rằng việc phát triển cho trẻ không chỉ dừng lại ở kỹ năng trình diễn hay sự tự tin trước ống kính, mà quan trọng hơn là nuôi dưỡng nền tảng tri thức và nhân cách. Ngọc Anh và Gia Hưng là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ thiếu nhi vừa học tốt, vừa phát triển năng khiếu", siêu mẫu Đình Quyền chia sẻ lý do chọn 2 chị em đồng hành trong bộ ảnh đặc biệt này.

Trịnh Ngọc Anh là học sinh xuất sắc của Trường Marie Curie, liên tiếp đạt danh hiệu Học sinh Giỏi Xuất Sắc; đồng thời tỏa sáng trên sân khấu thời trang với vai trò vedette trong Fashion Show “Duyên Dáng Nét Việt”. Trong khi đó, Gia Hưng – học sinh Trường Bill Gates Schools – tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện sự tự tin và tinh thần học hỏi tích cực, hứa hẹn sẽ là gương mặt triển vọng trong làng mẫu nhí.

Sự đồng hành của hai chị em Ngọc Anh - Gia Hưng trong bộ ảnh không chỉ thể hiện sự gắn kết gia đình mà còn lan tỏa hình ảnh thế hệ thiếu nhi hiện đại, năng động, tự tin nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống.



