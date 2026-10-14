Bộ đồ bơi mỏng tang, o ép khiến Vương Sở Nhiên bị dòm ngó trên sóng truyền hình

Mỗi lần phải xuống nước, trang phục và vóc dáng của Vương Sở Nhiên lại thành chủ đề bàn luận.

Mới đây, sự xuất hiện của Vương Sở Nhiên trong chương trình thực tế Bây giờ xuất phát nào (Natural High) mùa thứ 4 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi. Nguồn cơn bắt nguồn từ loạt thử thách dưới nước, nơi trang phục của người đẹp sinh năm 1999 trở thành chủ đề bị mang ra mổ xẻ.

Cụ thể, tổ tạo hình đã chuẩn bị cho Vương Sở Nhiên bộ đồ bơi tay dài bó sát màu đen, điểm xuyết chi tiết khoét lỗ hình trái tim ngay ngực. Dưới góc nhìn của người hâm mộ, thiết kế này quá thiếu an toàn đối với một show thực tế đòi hỏi vận động mạnh và quỳ bò liên tục.

Bộ đồ bơi gây tranh luận của Vương Sở Nhiên trong "Bây giờ xuất phát nào" mùa 4.

Thiết kế thực chất có thiết kế dạng bodysuit thể thao kín đáo.

Hàng loạt bình luận chỉ trích stylist xuất hiện trên các diễn đàn. Đa phần ý kiến bức xúc cho rằng sự tắc trách của ê-kíp đã đẩy nữ diễn viên vào tình huống dễ "lộ hàng", bị dòm ngó trước ống kính và dàn đồng nghiệp nam:

- Vương Sở Nhiên và stylist ơi, các bạn có đó không?

- Ngực áo quá rộng, hơi cúi người là có nguy cơ hớ hênh.

- Đoạn bò qua hồ nước trước mặt bao nhiêu người thực sự rất ngượng.

- Trang phục hoàn toàn không phù hợp với các hoạt động có biên độ lớn.

Trang phục khi xuống nước bị dính sát, dễ gây hiểu lầm.

Mặt khác, team qua đường lại có góc nhìn khách quan hơn. Rất nhiều người đều có cùng một suy nghĩ, rằng đây chỉ là một bộ swimsuit kết hợp quần legging vô cùng kín đáo, chuẩn thể thao. Việc bộ đồ trông "gợi cảm quá mức" trong mắt nhiều người khi lên sóng có chăng đến từ sự nhạy cảm của một bộ phận khán giả trước vóc dáng nóng bỏng của chính chủ. Do đặc tính đồ bơi vốn đã bó sát, khi ướt nước lại càng dính chặt vào cơ thể, vô tình làm bật lên triệt để những đường cong nóng bỏng này của mỹ nhân sinh năm 1999.

Theo truyền thông xứ Trung đưa tin, sắc vóc của Vương Sở Nhiên từng tạo nên cơn sốt thu hút hàng chục triệu lượt xem trên Douyin và Weibo. Cao 1,72m và chỉ nặng 48kg, cô được khen ngợi là "mỏng nhưng không gầy" nhờ số đo ba vòng lý tưởng 82-60-88. Đôi chân dài 110cm cùng tỷ lệ eo hông 0,68 (rất gần với tỷ lệ vàng 0,7) mang đến cho cô thân hình đồng hồ cát hoàn hảo.

Nhiều ý kiến cho rằng vóc dáng đầy đặn tự nhiên mới là lý do khiến nữ diễn viên bị bàn tán trong khoảnh khắc này.

Đây không phải lần đầu "thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" vướng ồn ào vì hình thể nổi bật. Hồi tháng 4 năm nay, khi quay hình bộ phim Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn cùng Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên cũng bị bàn tán vì tạo hình "chín ép". Trang phục chủ đạo của cô trong tác phẩm này là sườn xám nhưng kiểu váy này trong phim lại bị may chật cứng, bó sát đến mức khó ngồi tự nhiên.

Vương Sở Nhiên được ca ngợi là bản sao hoàn hảo của Lưu Diệc Phi, thậm chí về khoản vóc dáng còn nhỉnh hơn đàn chị.

Đỉnh điểm là phân cảnh rơi xuống nước, lớp vải mỏng manh xẻ tà cao ướt sũng dính sát vào người đã phô diễn toàn bộ vòng ba của nữ diễn viên. Với đường cong nảy nở, việc diện một chiếc váy bó nịt quá mức không những làm mất đi vẻ đài các, e ấp của phụ nữ thời Dân quốc mà còn khiến vóc dáng của Vương Sở Nhiên trở nên bốc lửa, phồn thực hơn hẳn. Cảnh phim khi đó lập tức châm ngòi cho vô số ý kiến trái chiều: Body cô ấy vốn đã "điện nước đầy đủ", diện đồ bó sát thế này không trong sáng chút nào!

Phân cảnh dưới nước và chiếc váy quá ôm sát từng khiến Vương Sở Nhiên vướng nghi vấn độn mông.

Rõ ràng, với một mỹ nhân sở hữu thân hình đồng hồ cát bốc lửa như Vương Sở Nhiên, mọi trang phục dù kín cổng cao tường đến mấy, chỉ cần mỏng, ôm sát và dính dáng đến "nước" là lập tức mang tới rắc rối. Đây có lẽ là nỗi khổ của người đẹp mà ê-kíp cần phải tinh tế khắc phục trong các dự án sau, tránh để cô liên tục vướng vào những màn tranh cãi vóc dáng không đáng có.

Ảnh: Weibo