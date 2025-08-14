Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu nhiên liệu hàng không bền vững

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị về phát triển, ứng dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) nhằm bảo vệ môi trường và đáp ứng các quy định quốc tế. Đây là bước đi chiến lược để ngành hàng không Việt Nam giảm phát thải CO₂, phù hợp với mục tiêu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cam kết của Việt Nam tại Thỏa thuận Paris và các quy định mới của các thị trường hàng không lớn như Liên minh châu Âu (EU).

Theo ICAO, từ năm 2027 các hãng hàng không bắt buộc áp dụng giải pháp giảm phát thải CO₂, trong đó SAF là ưu tiên. EU đã ban hành quy định ReFuelEU Aviation 2023/2405 yêu cầu phối trộn tối thiểu 2% SAF vào nhiên liệu bay từ 2025, tăng lên 6% vào 2030, 20% vào 2035 và 70% vào 2050.

Bộ Công Thương nhận định Việt Nam có lợi thế lớn về nguyên liệu tái tạo như phụ phẩm nông nghiệp, dầu tái chế, sinh khối… để sản xuất SAF với chi phí cạnh tranh, hướng tới hình thành thị trường nội địa và xuất khẩu sang EU, ASEAN. Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Bộ Xây dựng và các hãng hàng không trong và ngoài nước để nắm bắt kế hoạch, lộ trình cụ thể về nhu cầu sử dụng SAF.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được yêu cầu xây dựng kế hoạch cung ứng SAF theo tiến độ, nhu cầu của các hãng hàng không, chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh nhiên liệu hàng không, các hiệp hội xăng dầu, Nhiên liệu sinh học trong việc lập kế hoạch, lộ trình sản xuất, nhập khẩu, phân phối SAF kịp thời.

Vietnam Airlines sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững đối với một số chuyến bay.

Cục Xuất nhập khẩu được giao chủ trì phối hợp với Tổng cục Hải quan và các cơ quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm và thiết bị phục vụ sản xuất; nghiên cứu, đề xuất cơ chế tạo thuận lợi trong thông quan, kiểm tra chuyên ngành, áp dụng chính sách ưu đãi thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất SAF trong nước.

Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công chỉ đạo các tổ chức khoa học công nghệ chuyên ngành nghiên cứu phát triển, tiếp thu làm chủ các công nghệ sản xuất SAF; đồng hành cùng các đơn vị trong nước lựa chọn giải pháp công nghệ, thiết bị tiên tiến cho các dự án sản xuất SAF, phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội và nguồn nguyên liệu là ưu thế của Việt Nam.

Đặc biệt, Bộ Công Thương yêu cầu Vụ Phát triển thị trường nước ngoài tìm hiểu khả năng về nguồn cung, kinh nghiệm đàm phán các hợp đồng mua SAF phù hợp với tình hình, đặc điểm và nhu cầu của Việt Nam; đánh giá các nước, các doanh nghiệp có tiềm năng, kinh nghiệm trong sản xuất, cung ứng công nghệ, thiết bị cho sản xuất SAF trên thế giới để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, nhà cung ứng phù hợp.

Với các hiệp hội xăng dầu, nhiên liệu sinh học, doanh nghiệp hàng không, Bộ Công Thương yêu cầu tham gia đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nhiên liệu sinh học, SAF bao gồm ưu đãi về thuế, phí hoặc các hình thức hỗ trợ khác để giảm giá thành và nâng cao khả năng cạnh tranh của nhiên liệu sinh học, SAF nhằm đưa Việt Nam thành nhà sản xuất và cung ứng nhiên liệu sinh học, SAF của khu vực và thế giới.

Tại Việt Nam, hiện nay đã có Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sản xuất thành công nhiên liệu hàng không SAF và đưa vào sử dụng cho các chuyến bay thương mại. Vietnam Airlines cũng đã thực hiện thành công chuyến bay sử dụng SAF từ Singapore đến Hà Nội, trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nhiên liệu bền vững cho các chuyến bay chở khách thương mại.