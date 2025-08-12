Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến hộ chiếu của hàng triệu người dân cả nước

Đề xuất hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn chỉ sử dụng một lần

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, do Bộ Công an soạn thảo.

Đáng chú ý, Ban soạn thảo Bộ Công an đề xuất, tại điểm c, khoản 2, điều 7 của Luật, cần sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn của hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn.

Theo đó để phù hợp với tình hình thực tiễn, hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng, không được gia hạn và chỉ có giá trị sử dụng một lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam.

Theo quy định hiện hành (Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019), thời hạn của hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng và không được gia hạn.

Như vậy, so với quy định hiện hành, dự thảo Luật sửa đổi đã đề xuất thêm yếu tố "chỉ có giá trị sử dụng một lần khi xuất cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh Việt Nam".

Đề xuất thêm hàng loạt trường hợp hộ chiếu bị thu hồi, hủy

Về trường hợp quy định thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, Ban soạn thảo đề xuất bổ sung Điều 31a và Điều 31b Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

Cụ thể, ba trường hợp thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu được đề xuất thêm là: hủy hộ chiếu cũ còn thời hạn khi công dân được cấp hộ chiếu mới cùng loại; thu hồi hộ chiếu bị sai thông tin chi tiết nhân thân; hủy hộ chiếu của người đang bị truy nã.

Ngoài ra, 4 trường hợp bị thu hồi hộ chiếu theo Luật hiện hành vẫn giữ nguyên, gồm: hộ chiếu còn thời hạn nhưng bị mất; hộ chiếu không được nhận quá 12 tháng kể từ ngày hẹn trả mà công dân không có lý do bằng văn bản; hộ chiếu của người thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch hoặc hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; hộ chiếu ngoại giao, công vụ khi người không còn thuộc diện được sử dụng; và hộ chiếu đã cấp cho người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hộ chiếu.

Ban soạn thảo Bộ Công an cho rằng việc bổ sung này sẽ siết chặt quản lý xuất nhập cảnh, đặc biệt đối với đối tượng bị truy nã, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trước ngày 1/1/2026, người làm hộ chiếu sẽ được hưởng một quyền lợi đặc biệt

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025, lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử) trong trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (giảm 10%) mức thu lệ phí được quy định.

Mức chi phí làm hộ chiếu online trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an từ 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025 được quy định như sau:

- Cấp mới: 180.000 VND/lần.

- Cấp lại do hỏng hoặc mất: 360.000 VND/lần.

Từ ngày 1/1/2026, áp dụng mức thu mới:

- Cấp mới: 200.000 VND/lần.

- Cấp lại do hỏng hoặc mất: 400.000 VND/lần.

Hướng dẫn làm hộ chiếu online trên VNeID

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần truy cập https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ và đăng nhập VNeID bằng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an.

Bước 2: Để đăng ký làm hộ chiếu online trên VNeID, bạn tìm "Nộp hồ sơ trực tuyến" và di chuyển đến dịch vụ "Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước". Tiếp tục chọn cơ quan giải quyết là Công an thành phố nơi bạn đăng ký thường trú và chọn thời gian giải quyết phù hợp (8 ngày làm việc). Sau đó hãy bấm "Đồng ý và tiếp tục" như hình để điền thông tin.

Bước 3: Tải ảnh chân dung và mặt trước, sau CCCD lên hệ thống, đồng thời điền đầy đủ thông tin vào các mục đã quy định. Lựa chọn hộ chiếu có chip hoặc không chip và nơi nhận (trực tiếp hoặc qua bưu điện). Cuối cùng, bạn chỉ việc gửi yêu cầu xác nhận và đóng lệ phí cần thiết là đã hoàn thành cách làm hộ chiếu trên VNeID.