Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an trả lời báo chí

Tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 08/7, Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần (CTCP) Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan, địa phương liên quan; thông tin về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thoái vốn, tái cơ cấu tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố, bắt tạm giam 23 bị can

Thông tin về tiến độ, kết quả điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan, địa phương liên quan, Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án ngày 26/02/2024, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 23 bị can để điều tra về 05 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và bất động sản Thăng Long, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ một số sai phạm của các bị can và đối tượng có liên quan và tiến hành điều tra vụ án theo kế hoạch.

Theo Bộ Công an, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn "là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn".

Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trên 300 tỷ đồng, 02 triệu đôla, trên 500 lượng vàng, tạm giữ trên 1.000 sổ đỏ.

Trước đó, thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thống nhất đưa 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, gồm: Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các cơ quan, địa phương liên quan; Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và một số cơ quan, địa phương liên quan.

23 bị can bị khởi tố trong Đại án Tập đoàn Phúc Sơn

Các bị can bị khởi tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn. Đồ họa TTXVN

Đề nghị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền

Tiếp tục trả lời câu hỏi của báo chí liên quan về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thoái vốn, tái cơ cấu tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, cho biết: Liên quan đến vụ việc, Thanh tra Chính phủ có Kết luận về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, thoái vốn, tái cơ cấu tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Trong đó có sai phạm của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Dung.

Về việc này, ngày 20/12/2022, Cục CSKT đã có văn bản số 4183/CV-CSKT-P9 đề nghị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để giải quyết theo thẩm quyền.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ xác minh vụ việc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Họp báo.

Chiều 8/7, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Họp báo.

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, trước buổi Họp báo này đã diễn ra 2 sự kiện quan trọng.

Đó là Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức vào ngày 04/7/2024 tại Hà Nội, vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi nội dung phát biểu chỉ đạo quan trọng, đồng chí Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp dự, chỉ đạo.

Sáng 8/7/2024, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân và bạn bè quốc tế; lực lượng Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Hội nghị đã chỉ ra 7 kết quả nổi bật; 6 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an điều hành trả lời báo chí.

Tại buổi Họp báo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã giới thiệu Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vừa được Bộ trưởng Bộ Công an phân công thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an thay đồng chí Trung tướng Tô Ân Xô nhận nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng mong muốn, các cơ quan báo chí, các đồng chí phóng viên quan tâm tuyên truyền, phản ánh, cổ vũ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vai trò nòng cốt, tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân...

Tại Họp báo, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ và sự điều hành nội dung của Người phát ngôn Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã thông tin đến các cơ quan phóng viên báo chí những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự mà dư luận xã hội quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở.