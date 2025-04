Tối 15/4, Bộ Công an thông tin, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát Kinh tế) đang điều tra vụ án "Buôn lậu”, xảy ra tại tỉnh Long An, An Giang và các tổ chức, địa phương liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 75/QĐ-CSKT-P3 ngày 27/12/2024.

Bị can Nguyễn Hoàng Sa (Ảnh: Bộ Công an).

Quá trình điều tra, ngày 11/4/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Hoàng Sa, sinh ngày 24/6/1980; thẻ CCCD số 001080050534; Nơi thường trú và nơi ở hiện tại: Tổ 14 Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang về tội “Buôn lậu”.

Đặc điểm nhận dạng bị can Nguyễn Hoàng Sa: cao 1,7m; da vàng, tóc ngắn; lông mày rậm; sống mũi thẳng; dái tai thẳng; mắt đen; chân bị dị tật.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã Nguyễn Hoàng Sa đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã trên, đề nghị báo ngay cho Phòng 3/Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (gặp điều tra viên Lưu Ngọc Khánh, số điện thoại: 0943531987).