Bộ Công an: Trước đây kiểm định xe không đúng quy trình, chỉ lấy tiền là xong

Chiều 28/3, trả lời tại họp báo Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ này thông tin về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hiện nay, công an 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án với 506 bị can về các tội danh. Các đối tượng đã trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn.

Từ năm 2018-2022, các đối tượng này cấu kết 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở ở các tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện và cấp giấy phép chứng nhận dù không đủ điều kiện.

"Hành vi đó của các đối tượng đã gây ra những hệ lụy, thiệt hại kinh tế, những vụ tai nạn giao thông, về môi trường", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Nói về việc ùn tắc trong các trạm đăng kiểm, theo người phát ngôn Bộ Công an, theo quy định đăng kiểm phải thực hiện 5 công đoạn với 55 hạng mục. Trước đây xe đi vào kiểm định không đúng quy trình, đăng kiểm viên lấy tiền là xong. Bây giờ các đăng kiểm viên phải kiểm tra đủ 55 hạng mục nên ùn tắc là chuyện bình thường.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin tại họp báo.

Theo tướng Tô Ân Xô, cơ quan Nhà nước trước đây buông lỏng trong quy hoạch phát triển các trung tâm đăng kiểm dẫn đến mất cân đối số lượng đăng kiểm.

Ông Xô cho biết, bên cạnh kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, kiểm định phương tiện nội thủy cũng có dấu hiệu sai phạm. Qua xác minh ban đầu, công an phát hiện những cán bộ ở Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ của các chủ phương tiện, hoặc đối tượng môi giới để bỏ qua các lỗi, như: không đưa phương tiện thủy lên đà để kiểm tra; không kiểm tra chạy thử máy phương tiện và phương tiện không có khung xương đáy, không gắn đèn tín hiệu; thiếu thiết bị an toàn đường thủy… Các trung tâm đăng kiểm này vẫn lập báo cáo thẩm định đạt yêu cầu và cấp giấy chứng nhận an toàn phương tiện và an toàn môi trường.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều tiêu cực trong việc hoán cải phương tiện. Một số nhân viên kiểm định của Cục Đăng kiểm lập ra các công ty "sân sau" hoặc móc nối với công ty có ngành nghề hoạt động thiết kế, thi công cải tạo xe cơ giới để bỏ qua các lỗi trong quá trình thẩm định hoặc lập hồ sơ giả trong thi công hoán cải; không thể hiện được các khối lượng cắt bỏ thành thùng, đuôi xe hoặc thay đổi các số liệu về trọng lượng xe khi cho phép hoán cải… Một số cá nhân móc nối với các trung tâm đăng kiểm để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.

Hiện nay, Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật và đưa hoạt động đăng kiểm về đúng với mục đích ban đầu.