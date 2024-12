Bộ Công an triệt phá đường dây tội phạm mua, bán thiếu nữ Việt Nam đưa sang Lào bóc lột tình dục

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên và Cảnh sát Lào triển khai phá án, giải cứu thành công nhiều nạn nhân là nữ đang bị các đối tượng khai thác, bóc lột. Đồng thời khởi tố, tạm giam 2 đối tượng về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam cùng về tội Mua bán người dưới 16 tuổi là Phan Thị Nguyệt Mai (Sinh năm 1991, thường trú tại xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), là đối tượng cầm đầu và Lương Văn Dũng (SN 1989 ở Ninh Hạ, Nhật Tân, Tiên Lữ, Hưng Yên).

Phan Thị Nguyệt Mai và Lương Văn Dũng.

Xác lập Chuyên án để đấu tranh, triệt phá

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập Chuyên án mang Bí số 104M để đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi tại địa bàn Hà Nội và một số địa phương trên cả nước.

Khoảng cuối năm 2021, Phan Thị Nguyệt Mai quen biết Lương Văn Dũng và thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng tại Hưng Yên. Thời gian này Dũng quản lý 5 đến 6 nhân viên phục vụ các quán karaoke, Mai hỗ trợ Dũng bằng cách tuyển mộ các nhân viên về làm cho Dũng.

Đến đầu năm 2023, Mai nói với Dũng sang Lào tìm đường đưa phụ nữ Việt Nam sang bán dâm để kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi sang Lào một thời gian thì Mai quay về Việt Nam tuyển mộ phụ nữ về làm nhân viên cho Dũng và cũng là nơi tập kết để sau đó lựa chọn đưa sang Lào làm gái mại dâm. Mai có sử dụng tài khoản facebook tên “Trần Trang” để tham gia hội nhóm “Tuyển nhân viên karaoke”.

Đầu tháng 03/2024, qua mạng xã hội cháu Đ. T. Tr (sinh năm 2009 ở Tuy Hòa, Phú Yên) làm quen với Lê Đình Dũng (Sinh năm 1999 ở Thanh Oai, Hà Nội) và được Dũng đề nghị ra Hà Nội làm nhân viên quán Karaoke do Lê Đình Dũng là quản lý. Sau đó cháu Tr. đi xe khách từ Bình Định ra Hà Nội, được Dũng đón, đưa về quán karaoke Gia Hưng ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Làm tiếp viên phục vụ các quán karaoke tại Thanh Oai được khoảng 01 tuần, cháu Tr. lên mạng xã hội thấy bài đăng tuyển nhân viên của Mai nên cháu Tr. đã kết bạn với Phan Thị Nguyệt Mai và được Mai rủ về Hưng Yên làm tiếp viên quán karaoke với mức lương cao hơn. Do quán ở Thanh Oai vắng khách nên Tr. đồng ý sẽ về Hưng Yên làm cho Mai nếu Mai trả số tiền Tr. đang nợ của Lê Đình Dũng khoảng 10 triệu đồng.

Mai đã trao đổi, bàn bạc với Lương Văn Dũng sẽ đi chuộc Tr. về làm nhân viên với giá 15 triệu đồng, Lương Văn Dũng đồng ý và đã chuyển khoản góp số tiền 4, 7 triệu đồng cho Mai đi chuộc Tr. Ngày 15/3/2024, Phan Thị Nguyệt Mai đi xe ôtô đến quán Karaoke Gia Hưng, chuyển 9,8 triệu đồng cho Lê Đình Dũng rồi Mai đón cháu Tr. về Hưng Yên.

Ngay sau khi về đến nhà trọ tại Tiên Lữ - Hưng Yên, Mai đã yêu cầu cháu Tr. viết giấy vay nợ số tiền 15 triệu đồng. Cháu Tr. làm nhân viên phục vụ cho các quán karaoke ở khu vực này theo sự điều hành, sắp xếp của Mai và Dũng.

Được khoảng 01 tuần, Mai rủ cháu Tr. sang Lào làm tiếp viên Karaoke để được nhiều tiền hơn so với làm ở Việt Nam nên cháu Tr. đã đồng ý. Ngày 25/3/2024, Mai đưa Tr. và O.T.K (Sinh năm 2006 ở Nghệ An, cũng là nhân viên phục vụ quán Karaoke ở Tiên Lữ) ra bến xe Chợ Gạo, Hưng Yên rồi bắt xe khách đi lên Điện Biên.

Tiếp nhận, bàn giao các nạn nhân bị mua, bán tại cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên.

Đến cửa khẩu Tây Trang, Mai, Tr. và K. làm thủ tục xuất cảnh sang Lào và đến Khu kinh tế Boten, tỉnh Luangnamtha, Lào (khu vực giáp ranh giữa Lào và Trung Quốc). Tại đây Mai giao Tr. và K. cho một đối tượng nữ tên thường gọi là Trang “tầu”.

Mai thông báo tổng số tiền Tr. còn nợ Mai là 68 triệu đồng và yêu cầu Tr. làm cho Trang “tầu” để trả nợ dần cho Mai. Hàng ngày cháu Tr. phải bán dâm cho khách Trung Quốc từ khoảng 18h đến sáng hôm sau.

Do bị Trang “Tầu” đe dọa sẽ bán đi nơi khác nếu không chấp hành nên cháu Tr. đã phải bán dâm theo sắp đặt của Trang “tầu”. Làm ở Boten (Lào) được khoảng 02 tuần, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, cháu Tr. đã bỏ trốn về được Việt Nam.

Sau thời gian khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 11/9/2024, Ban Chuyên án đã huy động lực lượng, phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên triển khai phá án, đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng, giải cứu thành công 05 nạn nhân là nữ đang bị các đối tượng khai thác, bóc lột tại quán karaoke.

Hiện 05 nạn nhân đang được gửi vào Ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam để hỗ trợ về tư vấn tâm lý và sức khỏe và phục vụ khai thác thông tin trong quá trình điều tra.

Ngày 19/9/2024, Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã khởi tố, tạm giam đối với Phan Thị Nguyệt Mai và Lương Văn Dũng về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Kết quả đấu tranh, mở rộng chuyên án

Đấu tranh mở rộng chuyên án, xác định Phan Thị Nguyệt Mai, Lương Văn Dũng đã tuyển mộ nhiều phụ nữ dụ dỗ đưa sang Boten, Lào bàn giao cho đối tượng Trang “Tầu” để tổ chức bán dâm cho người Trung Quốc.

Cục Cảnh sát hình sự đã cử 01 Tổ công tác sang làm việc, phối hợp với Cảnh sát Lào điều tra xác minh, truy bắt đối tượng, giải cứu nạn nhân; trục xuất bàn giao các đối tượng người Việt có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Công tác trinh sát đã trải qua nhiều ngày trực tiếp, bí mật nắm tình hình địa bàn, nắm rõ được quy luật hoạt động của các tụ điểm mại dâm tại Boten, Lào. Xác định khu vực Boten là địa bàn phức tạp, Tổ công tác đã phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm mua bán người, Tổng cục Cảnh sát, Bộ an ninh Lào triển khai thực hiện khi khám xét, bắt giữ đối tượng và giải cứu nạn nhân trên địa bàn.

Đối tượng Trang "tàu" cùng chồng người Trung Quốc bị triệu tập tại Lào.

Đồng loạt tiến hành triệu tập, khám xét tại địa chỉ số 76,77 tòa nhà trong khu kinh tế Boten, bắt giữ đối tượng, giải cứu nạn nhân tại nhiều địa điểm trong đặc khu Boten, tỉnh LuangNamTha, Lào do các đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc cầm đầu.

Quá trình phối hợp thực hiện đấu tranh triệt phá, Cảnh sát Lào đã triệu tập, khám xét, tạm giữ 02 đối tượng người Trung Quốc, 02 đối tượng người Việt Nam quản lý của cơ sở môi giới mại dâm tại Boten, Lào (nơi nạn nhân Đ.T.Tr bị bóc lột tình dục trước đây) gồm: Hu Ping (SN 1991) cùng với Chen QinBo (SN 1979, là chồng của đối tượng Hà Thị Thu Trang); Đinh Thị Ngọc Linh (SN 1998, nơi sinh Phú Thọ; Hoàng Thị Ành (SN 1998, nơi sinh Lai Châu). Các đối tượng trên đã bị Cảnh sát Lào đưa về Viêng Chăn để điều tra, xử lý về các hành vi mua bán người và môi giới mại dâm.

Ngày 10/11/2024 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Mua bán người, Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào đã trục xuất, bàn giao cho Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an đối tượng Hà Thị Thu Trang (tức Trang “tàu” ) và 13 nạn nhân có liên quan đến cơ sở mại dâm vừa bị Cảnh sát Lào triệt phá, đưa về Việt Nam để đấu tranh, khai thác phục vụ công tác điều tra vụ án.