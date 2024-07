Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an trả lời báo chí.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chiều 8/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2024.

Tại họp báo, Bộ Công an đã thông tin đến báo chí về hiện tượng các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng "bình ổn".

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cho biết, đối với nhóm đối tượng nghi vấn được thuê xếp hàng để mua vàng từ các Ngân hàng thương mại Nhà nước và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, hiện Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung khẳng định, tất cả các cơ sở không được cấp phép mua bán vàng miếng SJC có hành vi thuê người xếp hàng mua vàng tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước hoặc mua vàng miếng SJC trên thị trường với giá cao để tích trữ sau đó bán ra với giá cao hơn, gây bất ổn thị trường vàng đều vi phạm Nghị định số 89/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.