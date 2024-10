Bộ Công an thông tin mới nhất về kết quả điều tra 4 đại án

Chiều 4/10, tại Họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an quý III năm 2024 của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thông tin đến báo chí về tiến độ, kết quả điều tra 4 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, dự án Sài Gòn - Đại Ninh và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án; khởi tố, bắt tạm giam đối với 26 bị can để điều tra về 05 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và BĐS Thăng Long, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Phú Thọ và các đơn vị có liên quan.

Đây là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ một số sai phạm của các bị can và đối tượng có liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố các đối tượng khác có liên quan theo quy định, tập trung thu hồi tài sản thất thoát của Nhà nước.

Theo kết quả sơ bộ, hiện nay Cơ quan điều tra đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, 2 triệu Đô-la Mỹ, 500 lượng vàng và trên 1000 sổ đỏ…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tại buổi họp báo. (Ảnh: Bộ Công an).

Liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án; đến nay, đã khởi tố bắt tạm giam đối với 08 bị can để điều tra về 05 tội danh: Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện, Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án tại các địa phương liên quan đến các dự án của Tập đoàn Thuận An, thu hồi triệt để xử lý theo quy định của pháp luật, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Liên quan đến sai phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan vụ án xảy ra tại siêu dự án ở Đại Ninh, Lâm Đồng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, một số cán bộ Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Chính phủ và những cá nhân liên quan đã có hành vi can thiệp, làm thay đổi Quyết định đầu tư dự án Sài Gòn – Đại Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, đến nay đã khởi tố 08 bị can về các tội danh: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát, các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án liên quan đến các sai phạm trong hoạt động ngân hàng và vụ án liên quan đến các sai phạm về trái phiếu, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Đối với giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan điều tra đã có Kết luận điều tra và đã được đưa ra xét xử sơ thẩm, và đang chờ xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.

Liên quan đến vụ án thứ hai có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, liên quan hành vi lừa đảo, rửa tiền, hiện Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý và xét xử sơ thẩm đối với vụ án.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ thêm các hành sai phạm của các đối tượng nếu được Tòa yêu cầu; trong trường hợp không được yên cầu của Tòa, Cơ quan điều tra sẽ kết thúc điều tra đối với vụ án này.

Ngoài ra, trả lời câu hỏi của báo chí về việc lý giải nguyên nhân tỷ lệ tội phạm tham nhũng được phát hiện có xu hướng tăng so với cùng kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ được thực hiện một cách có hiệu quả với nhiều kết quả nổi bật, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, đồng thời nhấn mạnh tình hình tội phạm tham nhũng nhìn chung có xu hướng giảm, tỷ lệ gia tăng so với cùng kỳ chỉ thể hiện số trường hợp phát hiện, xử lý trong một mốc thời gian, không thể hiện xu hướng tăng của loại hình tội phạm này.