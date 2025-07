Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Thanh tra Bộ Công an vừa thông tin tới các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an tiếp nhận phản ánh về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ chiến sĩ công an.

Ảnh: Công an Đồng Nai.

Theo đó, từ ngày 4/7/2025 số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an sẽ là 090.111.6789 (thay thế số điện thoại 0692.326.555) để tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức và cá nhân về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an.