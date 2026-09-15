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Bộ Công an thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu

Thanh Hà
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Ngày 15/9, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu trên cơ sở hợp nhất Cục Viễn thông và Cơ yếu với Cục Công nghệ thông tin.

Bộ Công an công bố thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu mới - Ảnh 1.

Đại tướng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ Công an về điều động giữ chức vụ Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu. Ảnh: BCA

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo và công bố thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu; các Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức đảng và công tác đảng viên; các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu được thành lập trên cơ sở hợp nhất Cục Công nghệ thông tin và Cục Viễn thông và Cơ yếu. Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu gồm 12 đơn vị cấp phòng. Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Bộ Công an công bố thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu mới - Ảnh 2.

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu phát biểu. Ảnh: BCA

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc sáp nhập Cục Viễn thông và Cơ yếu và Cục Công nghệ thông tin thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức.

Bản chất nhằm tạo ra tổ chức đủ mạnh, tinh gọn với cơ chế vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đủ năng lực, nguồn lực để triển khai nhanh, sớm đạt được các mục tiêu về viễn thông cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Công an đã xác định, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bối cảnh kỷ nguyên lượng tử và mối đe dọa “tận thế mã hóa” đang đến gần.

Để hoàn thành xuất sắc trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công nghệ thông tin và Cơ yếu Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới để thống nhất quyết tâm, quyết liệt hành động, sớm về đích với các kết quả cụ thể đo đếm được.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu cần triển khai quyết liệt ngay một số công tác trọng tâm. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ công tác cơ yếu Công an nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ công tác ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng hạ tầng số ngành Công an từ Bộ đến Công an cấp xã, đáp ứng cao nhất yêu cầu chuyển đổi số ngành Công an.

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bộ công an

cục công nghệ thông tin

cơ yếu

Lương Tam Quang

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