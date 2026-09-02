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Bộ Công an phục hồi điều tra Hồ Văn Đỉnh SN 1980, ai cũng có quyền bắt giữ

Chi Chi
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Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Hồ Văn Đỉnh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Hồ Văn Đỉnh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 1087/QĐ-ANĐT-P3 ngày 28/8/2026.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 55/ANĐT-P4 ngày 06/9/2019 và Quyết định truy nã số 341/ANĐT-P4 ngày 24/9/2019 đối với:

Họ tên: Hồ Văn Đỉnh; Giới tính: Nam;

Tên gọi khác:

Sinh ngày 06 tháng 8 năm 1980, tại tỉnh Nghệ An;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không;

Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Giấy CMND số: 182279857, cấp ngày 24/6/2008, nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn: Xóm Lũy, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An);

Tội danh bị khởi tố “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Hồ Văn Đỉnh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Hồ Văn Đỉnh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Hồ Văn Đỉnh phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138”.

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