Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an có báo cáo gửi Quốc hội kết quả thực hiện nghị quyết 109/2023 về giám sát chuyên đề, chất vấn về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trong 7 tháng của kỳ báo cáo (từ 15/9/2024 đến 14/4/2025), Bộ Công an đã tăng cường việc phòng ngừa xã hội, tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội để người dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: QH

Bộ trưởng cho biết, trong thời gian qua, đã triệt phá các chuyên án tội phạm lừa đảo , chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, kinh doanh đa cấp , giao dịch trái phép tiền ảo, vàng ngoại hối, chứng khoán online và các hành vi phạm pháp liên quan đến dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Đồng thời, Bộ Công an cũng tổ chức rà soát, phối hợp ngăn chặn hơn 17.000 trang mạng, tài khoản mạng xã hội liên quan hành vi vi phạm pháp luật.

Về tội phạm kinh tế , tham nhũng, buôn lậu, môi trường, Bộ Công an tiếp tục chủ động nhận diện sớm, đúng và trúng các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực nhạy cảm gây bức xúc trong thời gian dài; tăng cường đấu tranh các hành vi lãng phí.

Các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được đẩy nhanh tiến độ điều tra.

Bộ Công an đã phát hiện 512 vụ tham nhũng với 1.057 đối tượng; 2.847 vụ vi phạm quản lý kinh tế, xử lý 45 vụ buôn lậu , 1.411 vụ hàng cấm…

Về tội phạm ma túy, Bộ Công an đã đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, các tụ điểm ma túy phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới.

Cụ thể, Bộ Công an đã phát hiện 14.386 vụ, 27.418 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 258 kg heroin, 2.801 kg và 1.744.497 viên ma túy tổng hợp, 1.443 kg cần sa.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tăng cường phòng chống tội phạm trật tự xã hội, đặc biệt tội phạm tín dụng đen, mua bán người, xâm hại, bạo hành trẻ em.

Cũng trong thời gian qua, đã khám phá hơn 24.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội triệt phá 28 băng nhóm tội phạm, khởi tố 896 vụ/978 bị can về tín dụng đen; xử lý 542 vụ/628 đối tượng xâm hại 564 trẻ em...