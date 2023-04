Bộ Công an lý giải vì sao bài thi riêng tuyển sinh đại học gồm cả kiến thức KHTN và KHXH

Thông tin về công tác tuyển sinh các trường khối ngành công an năm 2023, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an) cho biết, năm nay bài thi riêng của Bộ Công an vẫn giữ ổn định như năm 2022 và tiếp tục ổn định đến năm 2025. Theo đó, bài thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Trong đó phần trắc nghiệm gồm kiến thức các môn Lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút. Với phần thi tự luận, thí sinh được lựa chọn 1 trong 2 môn thi Toán hoặc Ngữ văn – với cách làm này, thí sinh sẽ được quyền lựa chọn môn thế mạnh của bản thân.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, tiến sĩ Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông tin tại chương trình.

Lý giải về việc phần thi trắc nghiệm có cả kiến thức khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn cho rằng, để trở thành một chiến sĩ công an, nếu chỉ có kiến thức tự nhiên hay xã hội là chưa đủ.

“Ví dụ khi đến hiện trường vụ án mạng hay cháy nổ, chiến sĩ công an cần nhìn nhận, đánh giá, phát hiện ban đầu về vụ việc. Trường hợp hiện trường vụ án có những hóa chất thì cần có kiến thức tư duy về hóa học để thu lượm hóa chất đó phục vụ cho quá trình điều tra. Bên cạnh đó, kiến thức về xã hội cũng rất quan trọng, chiến sĩ công an cần có kỹ năng giao tiếp tốt, am hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của người dân để có thể giao tiếp tốt với người dân, nhất là khi công tác tại các khu vực vùng sâu vùng xa.

Ngoài phần thi trắc nghiệm, Bộ Công an cũng yêu cầu thí sinh làm thêm bài tự luận. Thực tế có những trường hợp khi thi trắc nghiệm điểm thi của các em rất cao, nhưng đến khi kiểm tra khả năng viết thì không thể luận giải được.

Với nghiệp vụ ngành công an, khi phát hiện hiện trường một vụ việc, cần lập biên bản, mô tả lại hiện trường, bên cạnh đó cũng cần biết cách gợi mở vấn đề để khai thác thông tin, do đó kỹ năng viết, lập luận là rất quan trọng”, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn cho biết thêm.

Nói về cấu trúc bài thi đánh giá năng lực của các trường khối ngành Công an, Cục trưởng Cục Đào tạo cho biết, 80% kiến thức bài thi sẽ tập trung ở lớp 12, 20% kiến thức nằm ở chương trình lớp 10, 11. Để làm tốt bài thi này, thí sinh chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản, tham khảo đề thi minh họa do Bộ Công an đã công bố, không cần ôn thi tại các lò luyện thi.

Về phương thức xét tuyển, năm 2023, các trường khối ngành Công an xét theo 3 phương thức gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an. Đối tượng tuyển thẳng đại học là những thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc tế, hoặc tham gia đội tuyển thi quốc tế, giải nhất học sinh giỏi quốc gia. Với những thí sinh đoạt giải Nhì, Ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, nếu không trúng tuyển hệ đại học sẽ được tuyển thẳng vào trung cấp.

Phương thức 2, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương với IELTS 7.5 và 3 năm học sinh giỏi bậc THPT.

Phương thức 3, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi riêng của Bộ Công an.

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển. Tổ hợp thi tốt nghiệp THPT gồm: A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04. Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm: CA1, CA2./.