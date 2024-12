Năm 2024, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được lực lượng Công an nhân dân thực hiện kiên quyết, kiên trì và đạt được nhiều kết quả quan trọng với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai”, đã dần trở thành “một xu thế”, lan tỏa như một “cuộc chiến chống giặc nội xâm” nhận được nhiều đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước.

Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã chủ động nhận diện nhiều vấn đề nóng, phức tạp dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, quyết liệt áp dụng nhiều biện pháp đấu tranh, điều tra, thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội, kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xét xử phù hợp với thực tế, đúng pháp luật nhằm răn đe, cảnh tỉnh chung theo phương châm “tập trung xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tăng tỷ lệ phát hiện các vụ án từ công tác nghiệp vụ, giảm phụ thuộc vào kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Qua đó phát hiện xử lý kịp thời nhiều vụ đại án dư luận quan tâm, điển hình như các vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Xuyên Việt Oil…

Về công tác phòng chống lãng phí, lực lượng Công an bước đầu nhận diện tình trạng và nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước và Nhân dân trên một số lĩnh vực, đã chỉ đạo tập trung xử lý một số vụ án gây thất thoát, lãng phí trong công tác đầu tư xây dựng do kéo dài, đội vốn, đầu tư không hiệu quả; lãng phí trong quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản (Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố Giám đốc Công ty Cổ phần Thiên Nam về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên; Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh; khởi tố làm rõ sai phạm trong quá trình đầu tư Dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) do bị chậm tiến độ, phải điều chỉnh tổng mức đầu tư nhiều lần, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước.)

Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo, ảnh phải) và nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc bị khởi tố trong năm 2024

Theo số liệu thống kê, từ ngày 15/01/2024 đến 14/10/2024, Các Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 6.777 vụ án, 11.815 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực; trong đó, khởi tố mới 3.496 vụ, 7.354 bị can; đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 3.882 vụ án, 8.265 bị can; hiện đang điều tra 2.410 vụ án, 3.261 bị can.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo: đã thụ lý, điều tra 22 vụ án, 605 bị can; đã kết luận điều tra 12 vụ, 486 bị can, hiện đang điều tra 10 vụ án, 119 bị can.

Công tác thu hồi tài sản trong giai đoạn điều tra tiếp tục được quan tâm, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, kịp thời phong tỏa, kê biên, tạm giữ nhiều tài sản phục vụ thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước. Điển hình như vụ Xuyên Việt Oil đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa trên 1.100 tỷ đồng, gần 700.000 USD và nhiều tài sản giá trị khác; vụ Phúc Sơn đã thu hồi hơn 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, hơn 1.400 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hơn 500 cây vàng SJC...