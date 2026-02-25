Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh

Thông tin từ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh , ngày 23/2, đơn vị đã tiếp nhận văn bản số 275/VPCQCSĐT-P3 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, liên quan việc khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với một thành viên của Hội đồng quản trị có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ông Lê Việt Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Theo đó, ông Lê Việt Cường, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Vụ việc đang trong giai đoạn điều tra, cơ quan có thẩm quyền chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Cũng theo CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, kể từ thời điểm bị khởi tố, ông Lê Việt Cường không còn đủ tư cách giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Ông Lê Việt Cường sinh năm 1979, được đào tạo chuyên môn kỹ sư công nghệ nhiệt, có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc từ 3/2019 và tái bổ nhiệm 3/2023 với nhiệm kỳ 4 năm, tại ĐHCĐ thường niên cuối 4/2025, ông Cường được bầu bổ sung vào HĐQT.

Nhiệt điện Quảng Ninh được thành lập năm 2002, vốn điều lệ 4.500 tỷ đồng, đang quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện với 4 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.200MW.