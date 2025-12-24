Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đăng ký, kiểm định phương tiện, Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đăng ký xe, kiểm định xe cơ giới và đăng kiểm phương tiện thủy.

Dự thảo Thông tư gồm 4 Chương, 7 Điều và 01 biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư.

Theo đó, Chương I của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 51/2025/TT-BCA) về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Cụ thể, dự thảo bổ sung quy định cho phép người dân nhận kết quả đăng ký xe thông qua Cổng dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe, tùy theo nhu cầu. Đồng thời, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID và Ứng dụng giao thông VNeTraffic do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định liên quan đến chứng từ chuyển quyền sở hữu xe. Trong trường hợp dữ liệu hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công được sử dụng làm chứng từ chuyển quyền sở hữu theo quy định.

Tại Chương II, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 82/2024/TT-BCA quy định về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phụ tùng xe cơ giới trong nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp, cải tạo và kiểm định.

Theo dự thảo, Sổ kiểm định và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mẫu cũ sẽ được bãi bỏ và thay thế bằng Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường mẫu KĐ23a khi bảo đảm điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, các thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi các loại giấy chứng nhận liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và phụ tùng xe cơ giới sẽ được thực hiện trực tuyến khi đủ điều kiện kỹ thuật.

Hồ sơ số hóa, dữ liệu điện tử phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục được lưu trữ trên Hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện của Cục Cảnh sát giao thông, phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Chứng nhận cán bộ kiểm định xe Công an nhân dân theo hình thức trực tuyến khi bảo đảm hạ tầng kỹ thuật; dữ liệu điện tử của chứng nhận được lưu trữ và sử dụng thay thế bản giấy.

Ngoài các quy định sửa đổi đối với xe cơ giới, dự thảo Thông tư tại Chương III cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BCA (đã được sửa đổi, bổ sung) về cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy. Trong đó thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy được thực hiện trực tuyến khi đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật; dữ liệu điện tử được lưu trữ và sử dụng thay thế bản giấy.

Toàn văn dự thảo Thông tư hiện đã được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến góp ý từ ngày 23/12/2025 đến hết ngày 2/1/2026.