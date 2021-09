Bộ Công an điều tra hàng loạt vụ án "nóng" về tham nhũng kinh tế

Ngày 6-9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Phiên họp thường trực mở rộng để thẩm tra các báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp khắc phục hậu quả do đại dịch Covid-19; tiếp tục coi trọng việc kết hợp giữa phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và tấn công, trấn áp tội phạm; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Nhiều nguyên lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội bị khởi tố - Ảnh: Bộ Công an

Theo Báo cáo, lực lượng công an đã điều tra, khám phá 32.320 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (đạt 86,57%), trong đó án rất nghiêm trọng đạt 95,38%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,9%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Các lực lượng đã triệt xóa 1.385 băng nhóm tội phạm có tổ chức; bắt và vận động đầu thú 5.254 đối tượng truy nã, trong đó có 1.393 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm...

Liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế , buôn lậu, lực lượng công an đã phát hiện 7.092 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (tăng 21,9%), 6.533 đối tượng (tăng 23,85%). Trong đó, đã phát hiện, xử lý một số vụ án kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực y tế: Vụ tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, Sở Y tế Cần Thơ, Sơn La...; vụ án tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Quảng Ninh... có tác dụng răn đe, lan tỏa, phòng ngừa chung trên cả lĩnh vực.

Tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa ghi nhận những nỗ lực vượt qua khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, trong đó lực lượng công an là một trong những lực lượng tuyến đầu. Đã có nhiều lượt cán bộ, chiến sỹ vừa tăng cường phòng, chống dịch, vừa bảo đảm phòng, chống tội phạm, nhiều người đã nhiễm bệnh, thậm chí một số cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh.

"Mặc dù về tổng thể chung, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm về trật tự xã hội giảm nhưng một số loại tội phạm nghiêm trọng gia tăng, như: Hiếp dâm tăng, trong đó hiếp dâm trẻ em; lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng 9,6%; gây rối trật tự công cộng tăng 24,77%... Tội phạm chống người thi hành công vụ tuy có giảm 9,38% nhưng diễn biến phức tạp, đặc biệt là hành vi chống lại lực lượng đang thi hành nhiệm vụ phòng, chống dịch và lực lượng công an"- bà Hoa nhấn mạnh.

Ủy ban Tư pháp đề nghị Chính phủ thời gian tới tiếp tục có những biện pháp nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, môi trường, an toàn thực phẩm, thực hiện các gói hỗ trợ an sinh xã hội…

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi nhằm răn đe, phòng ngừa, để không làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và trật tự an toàn xã hội.