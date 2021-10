Bộ Công an dẹp nạn cát tặc, bắt quả tang 24 tàu đang hút cát trái phép

Chiều 23-10, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vừa bắt quả tang 24 tàu hút cát, khai thác cát trái phép trên sông Văn Úc, đoạn qua địa phận 3 huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng và An Lão thuộc TP Hải Phòng.

Theo đó, đêm 19 và rạng sáng 20-10, tổ liên ngành của Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng đã mật phục, bắt quả tang 24 tàu khai thác cát trái phép trên sông Văn Úc, đoạn qua địa phận xã Toàn Thắng, Quang Phục (huyện Tiên Lãng); xã Ngũ Phúc, Minh Tân (huyện Kiến Thụy) và xã Quang Trung (huyện An Lão).



Thời điểm này, nhiều lao động làm việc tại một số tàu khai thác cát trái phép nhảy xuống sông tháo chạy khi phát hiện cảnh sát. Lực lượng chức năng huy động nhiều phương tiện đường thủy tham gia truy bắt các đối tượng, phục vụ điều tra.

Nguồn tin cho biết lực lượng chức năng đã tạm giữ các tàu khai thác này. Đồng thời, thông báo và mời các phòng, ban nghiệp vụ thuộc 3 huyện tới để xác minh, làm rõ những dấu hiệu việc khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Được biết, TP Hải Phòng không cấp phép hoạt động tận thu, khai thác tài nguyên khoáng sản cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào khai thác trên sông Văn Úc, đoạn chảy qua địa phận các huyện An Lão, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng.

Tàu khai thác cát trái phép bị tạm giữ

Nhiều năm qua, sông Văn Úc đoạn chảy qua các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng và An Lão đã trở thành điểm nóng về hoạt động khai thác cát trái phép.

Trong những đợt ra quân trước đây của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã bắt được tàu hút cát trái phép trên đoạn sông này, song mỗi lần không nhiều. Lần truy bắt này, đã phát hiện, tạm giữ số lượng tàu hút cát trái phép lớn, lên tới hơn 20 tàu các loại.

Theo xác minh ban đầu, những tàu hút cát có trọng tải từ 30-100 tấn, sau khi hút trộm cát trên sông sẽ tập kết xung quanh khu vực cầu Khuể phía huyện An Lão và một số bãi tập kết nhỏ lẻ bên sông trên địa bàn các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụỵ.