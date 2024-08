Bộ Công an đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 thông tư về nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Cảnh sát không được đeo kính đen khi làm nhiệm vụ. Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, Bộ Công an đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2019 ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về điều lệnh nội vụ , Thông tư số 35/2019 ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về điều lệnh đội ngũ và Thông tư số 36/2019 ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về nghi lễ Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Sửa đổi, bổ sung quy định những điều cấm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung Điều 43 Thông tư số 34/2019 quy định những điều cấm đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân như sau:

1. Đeo kính mầu đen khi trực tiếp giải quyết công việc với người khác; để tay vào túi quần hoặc túi áo khi làm nhiệm vụ; trừ trường hợp đeo kính màu đen để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và phải được Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đồng ý.

2. Nhuộm tóc khác màu đen; móng tay, móng chân để dài, sơn màu; đính đá, phủ nhũ. Cán bộ, chiến sĩ nam để tóc dài trùm tai, trùm gáy hay cắt tóc quá ngắn (trừ trường hợp do đầu bị hói, bị bệnh lý theo chỉ định của bác sĩ hoặc do yêu cầu nghiệp vụ phải cắt tóc ngắn); để râu, ria ở cằm, ở cổ và trên mặt; đục lỗ, xỏ khuyên. Trừ cán bộ nữ được đục lỗ, xỏ khuyên tại vị trí dái tai.

3. Mặc trang phục Công an nhân dân ăn, uống ở hàng quán vỉa hè (trừ trường hợp do yêu cầu công tác cần xã hội hoá ); hút thuốc khi làm nhiệm vụ, trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường và ở những nơi có quy định cấm.

4. Đánh bạc dưới mọi hình thức; mê tín, bói toán; uống rượu, bia và các chất có cồn trước, trong giờ làm việc, cả vào bữa ăn giữa ca trong ngày làm việc, ngày trực; uống rượu, bia say trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi; sử dụng chất gây nghiện trái phép; điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; bỏ vị trí công tác (vắng trực không lý do).

5. Lập bàn thờ, để bát hương, thắp hương trong hội trường, phòng họp, phòng khách, phòng làm việc, phòng ở, nhà kho, nhà ăn tập thể, nơi để hồ sơ tài liệu thuộc phạm vi trụ sở đơn vị Công an (trừ khi tổ chức lễ tang, lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp hương trong ba ngày tết Nguyên đán, nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ)”.

Dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy định về ứng xử giao tiếp qua các phương tiện thông tin như sau: “Khi giao tiếp qua các phương tiện thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải giới thiệu tên và đơn vị của mình; ngôn ngữ giao tiếp phải đúng mực, lịch sự, rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, không dùng từ “lóng”.

Nội dung trao đổi ngắn gọn, tập trung vào công việc; không tiện trả lời thì nói lời xin lỗi, không đột ngột ngắt cuộc trao đổi; thực hiện đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình trao đổi thông tin, kết thúc cuộc trao đổi bằng lời chào hoặc cảm ơn. Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân và quy tắc ứng xử trên internet, mạng xã hội. Không đăng tải hình ảnh trang phục, số hiệu Công an nhân dân, các loại giấy tờ do Công an cấp lên mạng internet, mạng xã hội. Không định vị địa chỉ, khu vực phòng làm việc của đơn vị lên bản đồ trực tuyến. Trường hợp phục vụ công tác phải được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị"...

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 20/8/2024.