Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, việc tinh gọn tổ chức bộ máy của công an nhân dân là chủ trương rất lớn của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ. Việc này được triển khai trong thời gian tương đối ngắn.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng, người phát Bộ Công an đã thông tin về nội dung liên quan đến tinh gọn tổ chức bộ máy của công an nhân dân, giải thể công an cấp huyện trên cả nước. (Ảnh: Lê Bảo)

Từ ngày 24/1/2025, thực hiện kết luận 121 của Ban Chấp hành Trung ương và kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy của công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Đảng ủy công an Trung ương, Bộ Công an đã khẩn trương thực hiện nghiêm túc.

Chỉ sau 1 ngày, ngày 25/1/2025 Đảng ủy công an Trung ương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trong đó phân công rất cụ thể cho cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị địa phương. Ngày 18/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 02 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Chỉ trong hơn 1 tháng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc của toàn bộ lực lượng công an nhân dân với yêu cầu gấp rút về mặt thời gian, khối lượng công việc rất lớn, đến nay Bộ Công an đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Bộ Công an đã giải thể 694 cơ quan công an cấp huyện, kèm theo đó là 5.916 đội thuộc cấp huyện. Đây là một số lượng rất lớn", ông Tuyên nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ công an cho biết, lực lượng công an cấp huyện được điều về công an cấp tỉnh, đặc biệt là nhóm công an điều tra, như vậy các địa phương chỉ còn công an điều tra cấp tỉnh. Nhóm công an thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính được điều về công an cấp xã.

"Từng cán bộ sẽ được đánh giá, bố trí công việc phù hợp. Qua đợt này bộ máy công an cấp tỉnh tiếp tục được kiện toàn một bước nữa, đảm bảo tinh - gọn - mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Cho đến hôm nay (5/3), bộ máy mới vận hành được 5 ngày, qua kết quả kiểm tra, tất cả hoạt động của bộ máy hoạt động bình thường, không bị gián đoạn, vướng mắc, công an các cấp hoạt động ổn định", ông Tuyên cho biết.

Về chức năng, nhiệm vụ của công an cấp xã, phường sau tinh gọn, Thiếu tướng Tuyên cho biết, thực hiện Nghị định số 02 của Chính phủ, từ 1/3 ngành công an tiếp nhận thêm 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành và mô hình tổ chức công an địa phương giảm từ 3 cấp xuống còn 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã). Khi không tổ chức công an cấp huyện, thì chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện được điều chỉnh giao cho công an cấp tỉnh và công an cấp xã.

Ngày 25/2, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an xã, phường, thị trấn, trong đó công an cấp xã có một số chức năng, nhiệm vụ mới so với trước đây, như: Tham mưu với Giám đốc công an tỉnh về công tác bảo đảm ANTT (trước đây là tham mưu Trưởng công an huyện); Giúp Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tuyển chọn tổ viên tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở (đây là nhiệm vụ được quy định trong Luật Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở); Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý người được hưởng án treo, người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân theo quy định của pháp luật (trước đây công an cấp xã chỉ giám sát, giáo dục số người này); Nhận, giải quyết thêm một số thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân ngay từ cơ sở.

Ông Tuyên cũng khẳng định, nhằm phục nhân dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện nhất ngay từ cơ sở, khi không tổ chức công an cấp huyện, Bộ Công an đã đẩy mạnh phân cấp cho công an cấp xã; xây dựng tài liệu, tổ chức tập huấn, bổ sung phương tiện để đảm bảo công an cấp xã có thể phục vụ tốt nhất cho người dân dân theo theo quy định của pháp luật.