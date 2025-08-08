Bộ Công an công bố các số điện thoại quan trọng cho hàng triệu người tham gia giao thông trên cả nước

Ngày 7/8, Bộ Công an cho biết, Cục CSGT nhận được tin nhắn có nội dung "Chú ơi Km 182 Nội Bài - Lào Cai xe con vượt ẩu" cùng hình ảnh vi phạm được người dân ghi lại.

Tin nhắn cùng hình ảnh vi phạm được người dân ghi lại và phản ánh về Cục CSGT (Ảnh: Bộ Công an).

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT đã nhanh chóng xác minh tài xế vi phạm là anh Vũ Văn Gi, 40 tuổi, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Tài xế Gi thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra vào lúc 13h16 ngày 7/8 tại Km 182+800, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với vi phạm này, tài xế Vũ Văn Gi bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX theo quy định tại Nghị định 168.

Qua đây, Bộ Công an công bố 35 số điện thoại đường dây nóng phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước: