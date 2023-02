Bộ Công an chỉ đạo điều tra vụ ô tô khách tông xe container làm 8 người chết

Sáng 14/2, ngay sau nhận được báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam về vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách và xe container khiến 8 người chết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Bộ Công an cũng chỉ đạo Cục CSGT kịp thời triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người chết ở Quảng Nam.

Như VTC News đưa tin , rạng sáng nay, ô tô khách 16 chỗ hiệu Ford Transit biển kiểm soát 76B-006.60 (chưa xác định tài xế) chở theo nhiều người, khi đi đến ngã tư giao nhau giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành thì va chạm với xe container do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú tại Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện, nhiều người khác bị thương được đưa đến bệnh biện cấp cứu. Tại hiện trường, ô tô khách hư hỏng nặng, nằm lật ngửa.

Dữ liệu giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, vụ việc xảy ra lúc 3h41 ngày 14/2. Tốc độ của xe khách ghi nhận lúc 3h40 phút 51 giây là 69 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ của xe này là 73 km/h. Trong khi đó, xe container có tốc độ lúc 3h41 phút 15 giây là 30 km/h; trước đó 10 giây, tốc độ của xe này là 48 km/h.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương có mặt phong tỏa hiện trường, tham gia khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.