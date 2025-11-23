Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ

Ngày 23/11, Bộ Công an phát cảnh báo về tình trạng xuất hiện dày đặc các nội dung giả mạo liên quan mưa lũ miền Trung, đặc biệt là hình ảnh và video được tạo dựng bằng công nghệ AI nhằm mô phỏng cảnh thiệt hại hoặc kêu cứu không có thật.

Theo cơ quan chức năng, nhiều tài khoản đã lợi dụng diễn biến thời tiết khắc nghiệt để lan truyền thông tin sai lệch, gây tác động tiêu cực tới dư luận.

Bộ Công an cho biết, giữa lúc lực lượng cứu hộ đang nỗ lực hỗ trợ người dân vùng lũ, một số người lại đăng tải các nội dung bịa đặt, thổi phồng mức độ tàn phá.

Hình ảnh do AI dựng lại khiến người xem dễ nhầm lẫn. (Ảnh: Bộ Công an)

Không ít hình ảnh AI được dựng lại với độ chân thực cao, khiến người xem dễ nhầm lẫn là sự kiện đang diễn ra tại địa phương bị ảnh hưởng.

Một số trường hợp còn gán ghép thông tin thất thiệt, bịa đặt số lượng thương vong hoặc tình trạng không được ứng cứu nhằm kích động cảm xúc.

Theo Bộ Công an, các nội dung giả mạo này gây nhiễu loạn luồng thông tin, làm người dân hoang mang, đồng thời gây khó khăn cho công tác điều hành, chỉ đạo của lực lượng chức năng tại hiện trường.

Thông tin sai sự thật lan truyền trên các trang mạng xã hội. (Ảnh: Bộ Công an).

Việc tin giả lan nhanh hơn thông tin chính thống cũng tạo điều kiện cho một số người trục lợi bằng cách kêu gọi quyên góp không minh bạch hoặc tận dụng sức lan truyền để câu view, quảng cáo trái phép.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi xem, tiếp nhận và chia sẻ thông tin liên quan thiên tai, đặc biệt là những hình ảnh có tính chất giật gân hoặc lan truyền quá nhanh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo tiếp nhận và chia sẻ thông tin liên quan thiên tai. (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ Công an đề nghị cộng đồng mạng ưu tiên chia sẻ nguồn tin chính xác, đồng thời chủ động phản ánh các nội dung có dấu hiệu giả mạo để hỗ trợ quá trình xác minh.

Hiện lực lượng công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật nhằm rà quét, phát hiện và làm rõ các tài khoản tung tin sai sự thật. Những người chia sẻ do thiếu hiểu biết sẽ bị nhắc nhở hoặc xử phạt theo quy định; riêng các hành vi cố tình dựng tin giả, xuyên tạc hoặc gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả áp dụng truy cứu trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ.