HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID

Trang Anh |

Ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước.

Mới đây, một công dân tên Lê Tùng đã gửi thắc mắc đến Bộ Công an về việc lợi dụng việc sáp nhập tỉnh, thành trên cả nước, hiện nay đã xuất hiện tình trạng lừa đảo giả mạo lực lượng chức năng xã/ phường... thông báo về sắp xếp đơn vị hành chính mới trên cả nước.

Theo đó, các đối tượng xấu yêu cầu người dân truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc, dụ dỗ người dân nhằm lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học nhằm chiếm đoạt tài sản. Từ những thông tin liên quan, công dân Lê Tùng đặt câu hỏi Bộ Công an có hướng dẫn cụ thể như thế nào với trường hợp nêu trên để người dân không bị các đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản?

Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID - Ảnh 1.
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID - Ảnh 2.

Các ứng dụng VNeID giả mạo - Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an đã có phản hồi về câu hỏi này vào ngày 7/8/2025. Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện hành vi lợi dụng việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ xã/phường hoặc Cảnh sát khu vực gọi điện dụ dỗ người dân truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, qua đó chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong đó, Bộ Công an chỉ ra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là:

- Gọi điện bằng thuê bao di động thông thường hoặc tổng đài ảo, giả mạo danh nghĩa cơ quan, tổ chức giới thiệu là cán bộ Ủy ban xã/phường, cảnh sát khu vực… thông báo về việc thay đổi bộ máy hành chính, đề nghị người dân cập nhật thông tin mới. Các đối tượng đã thu thập thông tin cá nhân của người dân từ trước và đưa ra để tạo niềm tin trước khi yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn của chúng.

- Đối tượng yêu cầu người dân truy cập vào đường dẫn do chúng cung cấp hoặc cài đặt ứng dụng VNeID, dịch vụ công giả mạo có chứa mã độc.

- Sau khi người dân đã truy cập hoặc cài đặt ứng dụng, chúng đã chiếm quyền điều khiển thiết bị, tiếp tục dẫn dụ người dân làm theo hướng dẫn để tìm cách lấy mã OTP tài khoản ngân hàng hoặc dụ người dân nhìn vào điện thoại nhằm lấy dữ liệu sinh trắc học, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.

Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID - Ảnh 5.

Ứng dụng VNeID của Bộ Công an

Để không rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng, Bộ Công an cảnh báo:

Người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu qua điện thoại của các đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ xã/phường, cảnh sát khu vực… Nếu cần cập nhật thông tin phải ra trực tiếp Công an xã/phường nơi mình sinh sống.

Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, người thân cảnh giác trước phương thức, thủ đoạn trên.

Trường hợp người dân đã truy cập đường dẫn hoặc cài ứng dụng chứa mã độc, ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản và tắt nguồn điện thoại, không để các đối tượng có cơ hội lấy được mã OTP ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học.

Trình báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID - Ảnh 6.

Bộ Công an khuyến nghị người dân truy cập các tài khoản mạng xã hội chính thức của Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để thường xuyên cập nhật tin tức, tình hình cũng như phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng.

*Lưu ý: Ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể tìm kiếm và tải về từ CH Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS), đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước. Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin các ứng dụng trước khi tải.

Hàng triệu chủ xe máy xăng ở Hà Nội có thể được nhận hỗ trợ tới 3 triệu đồng nếu làm điều này?
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID - Ảnh 5.Phòng CSGT Công an Hà Nội vừa công bố thông tin quan trọng người dân nên biết

Ngoài số điện thoại của Trưởng Phòng CSGT, người dân cũng có thể phản ánh các vấn đề liên quan giao thông qua các kênh khác.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

VnExpress

bộ công an

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại